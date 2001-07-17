Раздел: Невероятное
Уникальный клад нашли в Грузии
Археологи обнаружили свыше 40 монет.
В Грузии совместная археологическая команда при раскопках на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос обнаружила клад, состоящий из монет древнеримской эпохи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает Science in Poland, десятки бронзовых и серебряных монет были обнаружены польско-грузинской командой археологов при раскопках древнеримского форта Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться частью более крупного клада.
Самые древние из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 гг. н.э.), самые "молодые" — в период правления императора Септимия Севера (198-211 гг. н.э.).
Установлено, что их отчеканили на монетном дворе в Кесарии Каппадокийской — столице древнеримской провинции, расположенной почти в 1000 км от Апсароса.
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Это всего лишь вторая подобная находка в этом форте с 2014 года, когда миссия приступила к раскопкам. Ранее археологи обнаружили свыше 40 монет, отчеканенных в период правления императора Каракаллы (начало III века). Ценности могли быть спрятаны римскими солдатами перед очередным походом.
В Грузии совместная археологическая команда при раскопках на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос обнаружила клад, состоящий из монет древнеримской эпохи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает Science in Poland, десятки бронзовых и серебряных монет были обнаружены польско-грузинской командой археологов при раскопках древнеримского форта Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться частью более крупного клада.
Самые древние из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 гг. н.э.), самые "молодые" — в период правления императора Септимия Севера (198-211 гг. н.э.).
Установлено, что их отчеканили на монетном дворе в Кесарии Каппадокийской — столице древнеримской провинции, расположенной почти в 1000 км от Апсароса.
Читайте также: В Германии нашли уникальный клад датского короля
Это всего лишь вторая подобная находка в этом форте с 2014 года, когда миссия приступила к раскопкам. Ранее археологи обнаружили свыше 40 монет, отчеканенных в период правления императора Каракаллы (начало III века). Ценности могли быть спрятаны римскими солдатами перед очередным походом.
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