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Уникальный клад нашли в Грузии

Уникальный клад нашли в ГрузииАрхеологи обнаружили свыше 40 монет.

В Грузии совместная археологическая команда при раскопках на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос обнаружила клад, состоящий из монет древнеримской эпохи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает Science in Poland, десятки бронзовых и серебряных монет были обнаружены польско-грузинской командой археологов при раскопках древнеримского форта Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться частью более крупного клада.

Самые древние из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 гг. н.э.), самые "молодые" — в период правления императора Септимия Севера (198-211 гг. н.э.).

Установлено, что их отчеканили на монетном дворе в Кесарии Каппадокийской — столице древнеримской провинции, расположенной почти в 1000 км от Апсароса.

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Это всего лишь вторая подобная находка в этом форте с 2014 года, когда миссия приступила к раскопкам. Ранее археологи обнаружили свыше 40 монет, отчеканенных в период правления императора Каракаллы (начало III века). Ценности могли быть спрятаны римскими солдатами перед очередным походом.
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 Теги: клад, Грузия, Археологи

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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