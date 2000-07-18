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Раздел: Невероятное  
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В Земле нашли квадриллион тонн алмазов

В Земле нашли квадриллион тонн алмазовС помощью звуковых волн можно многое узнать о строении планеты.

Учёные нашли в центре Земли огромное количество алмазов. Специалисты из Массачусетского технологического института сделали открытие, пишет «ФедералПресс».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Науке давно известно, что с помощью звуковых волн можно многое узнать о строении планеты: звук проходит сквозь камень, в отличие, например, от света.
Изучая аномалию, происходящую при прохождении сейсмических волн через кратонные корни (древние структуры, представляющие собой очень плотные скальные образования), ученые заметили, что волны движутся со слишком большой скоростью.

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Ученые решили, что распространение волн внутри кратонных корней ускоряет какой-то материал внутри них. Зафиксированная скорость могла достигаться только в случае, если кратонные корни состоят не только из камня, но и на один — два процента из алмазов.
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 Теги: алмаз, Земля

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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