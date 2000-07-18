Раздел: Невероятное
Восьмилетний бельгиец успешно окончил школу
Ребёнок собирается поступать в университет.
Лоран Симон из города Брюгге стал своеобразной знаменитостью, окончив за полтора года школу и идеально сдав выпускные экзамены на уровне 18-летнего подростка. Через 2 месяца каникул вундеркинд планирует поступать в университет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В какой именно, он пока не решил, однако уже несколько престижных европейских ВУЗов сообщили, что готовы принять такого удивительного ученика.
Сегодня IQ мальчика составляет 145 баллов, что делает его гением. Специалисты прогнозируют, что с годами уровень его интеллекта сможет повыситься и достичь показателей Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.
Симон рассказывает журналистам, что хотел бы стать в будущем космонавтом, хирургом или программистом. Любимым предметом одаренного бельгийца является математика, однако он также усиленно интересуется медициной и передовыми цифровыми технологиями. Почти все свободное время ребенок посвящает учебе, чтению или игре в шахматы.
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По словам родителей мальчика, тот никогда не интересовался игрушками или общением со сверстниками. Несмотря на то что Лоран вырос достаточно замкнутым, его отец и мать убеждены, что со временем их сын непременно наверстает упущенное и обзаведется друзьями, достойными его интересов.
Лоран Симон из города Брюгге стал своеобразной знаменитостью, окончив за полтора года школу и идеально сдав выпускные экзамены на уровне 18-летнего подростка. Через 2 месяца каникул вундеркинд планирует поступать в университет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В какой именно, он пока не решил, однако уже несколько престижных европейских ВУЗов сообщили, что готовы принять такого удивительного ученика.
Сегодня IQ мальчика составляет 145 баллов, что делает его гением. Специалисты прогнозируют, что с годами уровень его интеллекта сможет повыситься и достичь показателей Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.
Симон рассказывает журналистам, что хотел бы стать в будущем космонавтом, хирургом или программистом. Любимым предметом одаренного бельгийца является математика, однако он также усиленно интересуется медициной и передовыми цифровыми технологиями. Почти все свободное время ребенок посвящает учебе, чтению или игре в шахматы.
Читайте также: Норвежская русалка попала на видео
По словам родителей мальчика, тот никогда не интересовался игрушками или общением со сверстниками. Несмотря на то что Лоран вырос достаточно замкнутым, его отец и мать убеждены, что со временем их сын непременно наверстает упущенное и обзаведется друзьями, достойными его интересов.
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