Раздел: Невероятное
В США удалось сфотографировать призрак солдата
В объектив уличной камеры попала необычная мужская фигура.
Жительница американского города Дарема, штат Мэн, Тиа Уилсон утверждает, что по ее саду недавно прогуливалось самое настоящее привидение. Это, дескать, произошло 8 июля примерно в 9 часов вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам женщины, не так давно она стала подозревать, что на ее участок захаживает лиса. Чтобы убедиться в этом, Тиа и ее супруг установили возле своего дома фотоловушку, реагирующую на движение, и уехали с друзьями в поход.
Вернувшись с отдыха, пара просмотрела полученные автоматической камерой снимки и пришла в недоумение, когда на одном из них оказалась загадочная белесая человеческая фигура.
Если верить Уилсон, она сразу интуитивно поняла, что речь идет о силуэте солдата. Поговорив на следующий день с соседями, американка узнала, что в ее доме, построенном еще в начале XIX века, некогда жил мужчина по имени Джон.
Он воевал во Второй мировой, а, вернувшись домой, предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Та сперва согласилась, однако в последний момент неожиданно передумала и не явилась на свадьбу. Опечаленный Джон прожил в этом доме до самой смерти, так ни на ком не женившись.
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Тиа уверена, что фотоловушка зафиксировала в ее саду именно неупокоенный дух этого одинокого несчастного человека.
Жительница американского города Дарема, штат Мэн, Тиа Уилсон утверждает, что по ее саду недавно прогуливалось самое настоящее привидение. Это, дескать, произошло 8 июля примерно в 9 часов вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам женщины, не так давно она стала подозревать, что на ее участок захаживает лиса. Чтобы убедиться в этом, Тиа и ее супруг установили возле своего дома фотоловушку, реагирующую на движение, и уехали с друзьями в поход.
Вернувшись с отдыха, пара просмотрела полученные автоматической камерой снимки и пришла в недоумение, когда на одном из них оказалась загадочная белесая человеческая фигура.
Если верить Уилсон, она сразу интуитивно поняла, что речь идет о силуэте солдата. Поговорив на следующий день с соседями, американка узнала, что в ее доме, построенном еще в начале XIX века, некогда жил мужчина по имени Джон.
Он воевал во Второй мировой, а, вернувшись домой, предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Та сперва согласилась, однако в последний момент неожиданно передумала и не явилась на свадьбу. Опечаленный Джон прожил в этом доме до самой смерти, так ни на ком не женившись.
Читайте также: Восьмилетний бельгиец успешно окончил школу
Тиа уверена, что фотоловушка зафиксировала в ее саду именно неупокоенный дух этого одинокого несчастного человека.
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