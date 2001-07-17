» » В США удалось сфотографировать призрак солдата
Раздел: Невероятное  
0

В США удалось сфотографировать призрак солдата

В США удалось сфотографировать призрак солдата В объектив уличной камеры попала необычная мужская фигура.

Жительница американского города Дарема, штат Мэн, Тиа Уилсон утверждает, что по ее саду недавно прогуливалось самое настоящее привидение. Это, дескать, произошло 8 июля примерно в 9 часов вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам женщины, не так давно она стала подозревать, что на ее участок захаживает лиса. Чтобы убедиться в этом, Тиа и ее супруг установили возле своего дома фотоловушку, реагирующую на движение, и уехали с друзьями в поход.

Вернувшись с отдыха, пара просмотрела полученные автоматической камерой снимки и пришла в недоумение, когда на одном из них оказалась загадочная белесая человеческая фигура.

Если верить Уилсон, она сразу интуитивно поняла, что речь идет о силуэте солдата. Поговорив на следующий день с соседями, американка узнала, что в ее доме, построенном еще в начале XIX века, некогда жил мужчина по имени Джон.

Он воевал во Второй мировой, а, вернувшись домой, предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Та сперва согласилась, однако в последний момент неожиданно передумала и не явилась на свадьбу. Опечаленный Джон прожил в этом доме до самой смерти, так ни на ком не женившись.

Читайте также: Восьмилетний бельгиец успешно окончил школу

Тиа уверена, что фотоловушка зафиксировала в ее саду именно неупокоенный дух этого одинокого несчастного человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, призрак, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     256
     0

Похожие новости по теме

Восьмилетний бельгиец успешно окончил школу Восьмилетний бельгиец успешно окончил школу

Ребёнок собирается поступать в университет.

В США сфотографировали призрак застреленного полицейского В США сфотографировали призрак застреленного полицейского

Необычная сущность появилась в том доме, где погиб правоохранитель.

На кладбище в Ливерпуле сфотографировали призрак солдата На кладбище в Ливерпуле сфотографировали призрак солдата

Таинственный объект сфотографировали над могилой середины 17-го века.

В США камера наблюдения зафиксировала призрак В США камера наблюдения зафиксировала призрак

Владелец камеры выложил запись в Сеть.

В Англии молодежную вечеринку навестил призрак В Англии молодежную вечеринку навестил призрак

Фигура призрака напоминала женщину с ребенком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх