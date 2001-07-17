На Марсе нашли "призрачные дюны", которые могут скрывать жизнь

Проверка теории возможна после отправки новой экспедиции на Марс.



Американские учёные обнаружили на поверхности Марса сотни углублений в форме полумесяца, так называемые призрачные дюны. Эти геологические образования остались после исчезновения высоких песчаных холмов, в которых примитивные формы жизни могли спасаться от воздействия радиации, сообщает



Значительная часть поверхности Марса покрыта дюнами. Эти песчаные холмы формируются и исчезают под воздействием ветра.



Однако если у их подножия застыли потоки лавы или присутствуют осадочные породы, то после разрушения дюн на их месте образуются углубления. Такие геологические образования получили название «призрачные дюны», поскольку на фотоснимках со спутника они похожи на тени величественных гор.



В новом исследовании учёные из Вашингтонского университета (США) опознали на спутниковых снимках поверхности Марса почти 800 призрачных дюн. Из них 480 обнаружены в Лабиринте Ночи — комплексе пересекающихся каньонов — и 300 на равнине Эллада — низменности, появившейся на месте ударного кратера.



Углубления имеют форму полумесяца. Обычно края дюн параллельны направлению господствующих ветров, однако «рога» марсианских дюн направлены против ветра.







«По направлению вытянутых краёв призрачных дюн мы смогли узнать, что в далёком прошлом, когда песчаные холмы только формировались, марсианские ветры дули в противоположную сторону. Это свидетельствует о том, что климат на Марсе не статичен и менялся в течение нескольких последних миллиардов лет», — сообщил автор исследования Дэй Маккензи.



По мнению американских учёных, миллиарды лет назад на месте «призрачных дюн» находились песчаные курганы, высота которых достигала 75 м. И внутри этих курганов древние микроорганизмы могли укрыться от воздействия радиации.



Обычные марсианские дюны



Учёные считают, что в областях призрачных дюн может находиться песок, который в течение долгого времени был изолирован от внешней среды.



Поскольку ранее в существующих на Земле дюнах удавалось обнаружить микроорганизмы, исследователи полагают, что попытка найти следы микробной жизни на Красной планете также может увенчаться успехом.







Надежда на будущее



По мнению российских экспертов, необходимо проверять любые предположения о существовании жизни на поверхности Красной планеты, в том числе в областях призрачных дюн.



"Призрачные дюны" на Марсе





Однако учёный подчеркнул, что исследовать призрачные дюны довольно сложно, поскольку форма рельефа на Красной планете крайне разнообразна.



Так, по мнению эксперта, на поверхности Марса есть пещеры и множество других образований, которые теоретически позволили бы примитивным формам жизни спрятаться от неблагоприятных условий окружающей среды. Однако для проверки этих теорий предстоит отправить на Марс «полевые» экспедиции.



«Безусловно, в ходе следующих миссий стоит изучать места, где существовала жидкая вода. Сейчас в таких местах трудятся марсоходы, хотя недавно из-за начала пылевой бури пришлось приостановить их работу. Также процесс подобных исследований осложняется тем, что рельеф Марса постоянно меняется», — подчеркнул Кузнецов.



Для проверки новых теорий на Марс стоит отправлять пилотированные экспедиции, поскольку человек сможет работать эффективнее роверов.



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«Какими бы опасными ни были пилотированные экспедиции, необходимо отправлять человека на Марс, чтобы добиться научного прорыва в поиске следов древней жизни», — заключил Кузнецов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американские учёные обнаружили на поверхности Марса сотни углублений в форме полумесяца, так называемые призрачные дюны. Эти геологические образования остались после исчезновения высоких песчаных холмов, в которых примитивные формы жизни могли спасаться от воздействия радиации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости Значительная часть поверхности Марса покрыта дюнами. Эти песчаные холмы формируются и исчезают под воздействием ветра.Однако если у их подножия застыли потоки лавы или присутствуют осадочные породы, то после разрушения дюн на их месте образуются углубления. Такие геологические образования получили название «призрачные дюны», поскольку на фотоснимках со спутника они похожи на тени величественных гор.В новом исследовании учёные из Вашингтонского университета (США) опознали на спутниковых снимках поверхности Марса почти 800 призрачных дюн. Из них 480 обнаружены в Лабиринте Ночи — комплексе пересекающихся каньонов — и 300 на равнине Эллада — низменности, появившейся на месте ударного кратера.Углубления имеют форму полумесяца. Обычно края дюн параллельны направлению господствующих ветров, однако «рога» марсианских дюн направлены против ветра.«По направлению вытянутых краёв призрачных дюн мы смогли узнать, что в далёком прошлом, когда песчаные холмы только формировались, марсианские ветры дули в противоположную сторону. Это свидетельствует о том, что климат на Марсе не статичен и менялся в течение нескольких последних миллиардов лет», — сообщил автор исследования Дэй Маккензи.По мнению американских учёных, миллиарды лет назад на месте «призрачных дюн» находились песчаные курганы, высота которых достигала 75 м. И внутри этих курганов древние микроорганизмы могли укрыться от воздействия радиации.Обычные марсианские дюныУчёные считают, что в областях призрачных дюн может находиться песок, который в течение долгого времени был изолирован от внешней среды.Поскольку ранее в существующих на Земле дюнах удавалось обнаружить микроорганизмы, исследователи полагают, что попытка найти следы микробной жизни на Красной планете также может увенчаться успехом.Надежда на будущееПо мнению российских экспертов, необходимо проверять любые предположения о существовании жизни на поверхности Красной планеты, в том числе в областях призрачных дюн."Призрачные дюны" на МарсеОднако учёный подчеркнул, что исследовать призрачные дюны довольно сложно, поскольку форма рельефа на Красной планете крайне разнообразна.Так, по мнению эксперта, на поверхности Марса есть пещеры и множество других образований, которые теоретически позволили бы примитивным формам жизни спрятаться от неблагоприятных условий окружающей среды. Однако для проверки этих теорий предстоит отправить на Марс «полевые» экспедиции.«Безусловно, в ходе следующих миссий стоит изучать места, где существовала жидкая вода. Сейчас в таких местах трудятся марсоходы, хотя недавно из-за начала пылевой бури пришлось приостановить их работу. Также процесс подобных исследований осложняется тем, что рельеф Марса постоянно меняется», — подчеркнул Кузнецов.Для проверки новых теорий на Марс стоит отправлять пилотированные экспедиции, поскольку человек сможет работать эффективнее роверов.«Какими бы опасными ни были пилотированные экспедиции, необходимо отправлять человека на Марс, чтобы добиться научного прорыва в поиске следов древней жизни», — заключил Кузнецов.



