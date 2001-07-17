Раздел: Невероятное
Над Гранд-Каньоном в США сняли движение НЛО
Объект пролетел на высокой скорости.
Над американским Большим каньоном, что находится в штате Аризона на плато Колорадо (национальный парк «Гранд-Каньон, а также резервация индейских племен хавасупай, навахо, валапай) случайно был снят стремительный НЛО, по своей форме напоминающий классическую «летающую тарелку», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Огромная скорость летающего аппарата, с одной стороны, доказывает, что это не дрон, не птица и даже не творение земных технологий, тем более что объект довольно крупный, а носится как пуля. К тому же, как утверждает автор видеоролика, НЛО был снят им совершенно случайно, поскольку человеческий глаз его даже не зафиксировал в небе: оператор просто снимал панораму, которая показалась ему фантастически привлекательной на фоне приближающейся бури. И пронеслась эта «тарелка-диск» совершенно бесшумно, что опять-таки доказывает инопланетное ее происхождение.
Сам объект на видео, конечно, размыт, видно его нечетко, попросту говоря, плохо, поскольку скорость полета НЛО была, судя по всему, запредельной. С другой стороны, это лишний раз доказывает, утверждают уфологи, что видео подлинное, поскольку так фейки не делаются. Более того, специалисты по видеомонтажу подтвердили это предположение – видеоролик никак не тянет на подделку.
Но что этот загадочный видеосюжет доказывает и кому? Что над нами постоянно летают пришельцы или их дроны, аппараты с биороботами? Так это знает сегодня, наверное, каждый, кто интересуется инопланетной тематикой.
Тогда почему такие материалы постоянно выкладываются в Сеть? Авторов еще можно понять, поскольку каждый, кто впервые сталкивается с НЛО, переживает маленький (а то и не маленький) шок. Но ведь и интерес к таким видео со стороны пользователей Интернета не ослабевает.
Читайте также: На Марсе нашли "призрачные дюны", которые могут скрывать жизнь
Похоже, не смотря на все усилия правительств и военных, а также ортодоксальных ученых, все больше землян верит в то, что инопланетяне – далеко не выдумка фантастов и фантазеров, а все эти ролики – не шутки каких-то бесбашенных уфологов.
Над американским Большим каньоном, что находится в штате Аризона на плато Колорадо (национальный парк «Гранд-Каньон, а также резервация индейских племен хавасупай, навахо, валапай) случайно был снят стремительный НЛО, по своей форме напоминающий классическую «летающую тарелку», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Огромная скорость летающего аппарата, с одной стороны, доказывает, что это не дрон, не птица и даже не творение земных технологий, тем более что объект довольно крупный, а носится как пуля. К тому же, как утверждает автор видеоролика, НЛО был снят им совершенно случайно, поскольку человеческий глаз его даже не зафиксировал в небе: оператор просто снимал панораму, которая показалась ему фантастически привлекательной на фоне приближающейся бури. И пронеслась эта «тарелка-диск» совершенно бесшумно, что опять-таки доказывает инопланетное ее происхождение.
Сам объект на видео, конечно, размыт, видно его нечетко, попросту говоря, плохо, поскольку скорость полета НЛО была, судя по всему, запредельной. С другой стороны, это лишний раз доказывает, утверждают уфологи, что видео подлинное, поскольку так фейки не делаются. Более того, специалисты по видеомонтажу подтвердили это предположение – видеоролик никак не тянет на подделку.
Но что этот загадочный видеосюжет доказывает и кому? Что над нами постоянно летают пришельцы или их дроны, аппараты с биороботами? Так это знает сегодня, наверное, каждый, кто интересуется инопланетной тематикой.
Тогда почему такие материалы постоянно выкладываются в Сеть? Авторов еще можно понять, поскольку каждый, кто впервые сталкивается с НЛО, переживает маленький (а то и не маленький) шок. Но ведь и интерес к таким видео со стороны пользователей Интернета не ослабевает.
Читайте также: На Марсе нашли "призрачные дюны", которые могут скрывать жизнь
Похоже, не смотря на все усилия правительств и военных, а также ортодоксальных ученых, все больше землян верит в то, что инопланетяне – далеко не выдумка фантастов и фантазеров, а все эти ролики – не шутки каких-то бесбашенных уфологов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
574
0
Также советуем посмотреть
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
Оставьте свой комментарий