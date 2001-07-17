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Раздел: Невероятное  
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Над Гранд-Каньоном в США сняли движение НЛО

Над Гранд-Каньоном в США сняли движение НЛО Объект пролетел на высокой скорости.

Над американским Большим каньоном, что находится в штате Аризона на плато Колорадо (национальный парк «Гранд-Каньон, а также резервация индейских племен хавасупай, навахо, валапай) случайно был снят стремительный НЛО, по своей форме напоминающий классическую «летающую тарелку», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Огромная скорость летающего аппарата, с одной стороны, доказывает, что это не дрон, не птица и даже не творение земных технологий, тем более что объект довольно крупный, а носится как пуля. К тому же, как утверждает автор видеоролика, НЛО был снят им совершенно случайно, поскольку человеческий глаз его даже не зафиксировал в небе: оператор просто снимал панораму, которая показалась ему фантастически привлекательной на фоне приближающейся бури. И пронеслась эта «тарелка-диск» совершенно бесшумно, что опять-таки доказывает инопланетное ее происхождение.

Сам объект на видео, конечно, размыт, видно его нечетко, попросту говоря, плохо, поскольку скорость полета НЛО была, судя по всему, запредельной. С другой стороны, это лишний раз доказывает, утверждают уфологи, что видео подлинное, поскольку так фейки не делаются. Более того, специалисты по видеомонтажу подтвердили это предположение – видеоролик никак не тянет на подделку.

Но что этот загадочный видеосюжет доказывает и кому? Что над нами постоянно летают пришельцы или их дроны, аппараты с биороботами? Так это знает сегодня, наверное, каждый, кто интересуется инопланетной тематикой.

Тогда почему такие материалы постоянно выкладываются в Сеть? Авторов еще можно понять, поскольку каждый, кто впервые сталкивается с НЛО, переживает маленький (а то и не маленький) шок. Но ведь и интерес к таким видео со стороны пользователей Интернета не ослабевает.

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Похоже, не смотря на все усилия правительств и военных, а также ортодоксальных ученых, все больше землян верит в то, что инопланетяне – далеко не выдумка фантастов и фантазеров, а все эти ролики – не шутки каких-то бесбашенных уфологов.

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 Теги: Гранд-Каньон, США

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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