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Пляжный зонт взлетел из-за ветра и пригвоздил туристку к земле

Пляжный зонт взлетел из-за ветра и пригвоздил туристку к земле Металлическая ножка зонта проткнула ногу отдыхающей.

В США загоравшую на пляже туристку из Великобритании проткнул зонт от солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

На пляже Нью-Джерси 67-летняя жительница Лондона получила серьезную травму. Из-за сильного ветра металлическая ножка пляжного зонтика проткнула ее лодыжку, "приколов" женщину к земле.

Начальник полиции Томми Бойд сообщил, что спасателям пришлось использовать болторез, чтобы освободить от зонта пострадавшую. Также он отметил, что полиция не до конца понимает, как произошел инцидент.

"Поднялся сильный ветер, несколько зонтов носило по пляжу. И вдруг один из них проткнул ее ногу. На ее месте мог быть я!" — написал один из очевидцев в своем инстаграме.

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Женщину доставили в Медицинский центр университета побережья Джерси. Подробностей о состоянии ее здоровья нет.
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 Теги: зонт, туристка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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