» » Вселенная оказалась полностью изученной
Раздел: Невероятное  
0

Вселенная оказалась полностью изученной

Вселенная оказалась полностью изученнойΛCDM математически описывает эволюцию Вселенной.

Международная группа ученых подтвердила, что космологическая модель Лямбда-CDM (ΛCDM) является точным описанием эволюции и крупномасштабной структуры Вселенной. К такому выводу исследователи пришли на основе многолетних наблюдений за реликтовым излучением с помощью космической обсерватории Planck. Результаты опубликованы в репозитории arXiv, ссылки на статьи размещены на сайте Европейского космического агенства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

ΛCDM математически описывает эволюцию плоской Вселенную, возникшей после Большого взрыва и расширяющейся с ускорением, то есть имеющей ненулевую положительную космологическую постоянную (лямбду-член). Модель также предсказывает наличие темной энергии и холодной темной материи (англ. cold dark matter, CDM) и объясняет наблюдаемую структуру реликтового излучения (космического микроволнового фона), распределение галактик во Вселенной, обилие водорода и других легких атомов, а также скорость расширения вакуума.

Космическая обсерватория Planck была запущена в 2009 году для изучения флуктуаций космического микроволнового фона, в том числе компонент его поляризации, по которому можно определить состояние Вселенной на ранней стадии Большого взрыва. В частности, через спутник проводятся наблюдения за В-модой поляризации, которая возникла из-за инфляции (раздувания) вакуума и первичных гравитационных волн.

Читайте также: Девушка с необычной особенностью тела собирается стать «Мисс Вселенная»

Подробный анализ данных, полученных при наблюдениях неба в микроволновом и субмиллиметровом диапазонах с 2009 по 2013 год, позволили построить подробные карты микроволнового фона и подтвердить ΛCDM-модель, описываемую шестью параметрами (плотность обычной материи, плотность темной материи, угловой масштаб акустических осцилляций, амплитуда флуктуаций и степень непрозрачности среды). Кроме того, значения параметров были уточнены, а пять из них измерены с более чем 99-процентной точностью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вселенная, ΛCDM, эволюция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
     1483
     0

Похожие новости по теме

Опровергнута популярная гипотеза о Вселенной Опровергнута популярная гипотеза о Вселенной

Меньше одного процента темной материи имеет слабый электромагнитный заряд.

Ученые опровергли популярную гипотезу о Вселенной Ученые опровергли популярную гипотезу о Вселенной

Традиционная гипотеза предполагает, что темная материя обладает лишь силой гравитации.

Ученые столкнулись с неразрешимой загадкой: вселенная растет слишком быстро Ученые столкнулись с неразрешимой загадкой: вселенная растет слишком быстро

Ученые считают, что есть несколько причин расширения, однако, современные технологии не позволяют их проверить.

Найдена недостающая половина Вселенной Найдена недостающая половина Вселенной

Исследователи обнаружили 50 процентов "пропавшего" видимого вещества.

Ученые доказали существование темной материи Ученые доказали существование темной материи

Новое невероятное открытие ученых по поводу свойств темной материи.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх