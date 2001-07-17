Вселенная оказалась полностью изученной

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Меньше одного процента темной материи имеет слабый электромагнитный заряд.

Традиционная гипотеза предполагает, что темная материя обладает лишь силой гравитации.

Ученые считают, что есть несколько причин расширения, однако, современные технологии не позволяют их проверить.