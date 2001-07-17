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Развенчан миф о звуке моря в ракушках

Развенчан миф о звуке моря в ракушках

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На глубине Черного моря найдены неизвестные ранее живые организмы Неизвестные ранее живые организмы были найдена в Черном море на глубине 1960 метров. Об этом сообщает Национальное агентство охраны окружающей среды Грузии.