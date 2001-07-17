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Раздел: Невероятное  
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Развенчан миф о звуке моря в ракушках

Развенчан миф о звуке моря в ракушкахВнутренняя гладь ракушки действует как резонансная полость.

Многие считали, что приложив ракушку к уху можно было услышать звук моря. Но учёные объяснили причину возникновения этого звука, и дело тут вовсе не в море.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Группа специалистов из университета штата Калифорния заявляют, что дело в том, что внутренняя гладь ракушки действует как резонансная полость, усиливая одни частоты, и ослабевая другие. Таким образом, люди слышат просто видоизменённые звуки окружающей среды, а ассоциативное мышление выдаёт это как звуки моря. И никакой «магии» в этом явлении нет.

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Этот эффект можно наблюдать не только с ракушками. Например, приложив к уху стакан, чашку, бутылку или любой другой предмет с полостью, который создаст подобное резонансное колебание звука.
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 Теги: миф, звук моря, ракушка

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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