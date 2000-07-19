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В американской церкви статуя замироточила оливковым маслом

В американской церкви статуя замироточила оливковым маслом Скульптура Девы Марии удивила прихожан.

В городе Хоббс (Соединенные Штаты, Нью-Мексико), произошло очередное чудо: статуя Девы Марии стала мироточить. Слезы имеют маслянистую структуру с запахом роз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Католическая епархия Лас-Крусес заявила, что образец слез был отправлен ученым для анализа. Через некоторое время специалисты прислали результат. Оказалось, что Дева Мария «плачет» ароматизированным оливковым маслом. Аромат, по словам прихожан, похож на запах роз.

Озадаченный епископ решил проверить статую изнутри. На удивление всем, там он ничего не увидел, кроме паутины. Позже священник связался с производителем изваяния, чтобы убедиться в отсутствии производственной жидкости, которая теоретически могла остаться. Изготовители заявили, что в литье бронзы из жидкого используется только воск, однако он полностью уходит под воздействием высоких температур.

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Отец Канту сейчас проводит собственное расследование. Он не исключает вариант, что слезы могут быть мистифицированы. Однако доказательств этому священник не нашел по сей день. Если подлинность слез подтвердится, то церковь должна будет выяснить, они исходят от бога или демонических сил.
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 Теги: церковь, США, статуя

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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