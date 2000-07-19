Раздел: Невероятное
Существование Интернета поставлено под угрозу
В ближайшие годы может произойти обрыв связи между континентами.
В Монреале прошла конференция, на которой был рассмотрен вопрос, касающийся обрыва трансатлантических интернет-кабелей. В течение последующих пятнадцати лет может подняться уровень Мирового океана, из-за чего кабели будут затоплены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Остаться без связи может полностью вся Америка: только в одних Соединенных Штатах под угрозой обрыва тысяча километров кабеля. Конечно, все проводящие элементы защищены от воды, однако это не спасает их от возможного выхода из строя.
На большей части пути кабели лежат на морском дне, только близ берегов они закопаны в землю, дабы их не разорвали судна. Следовательно, кабели не сразу уходят в воду, а лежат закопанные на берегу. Когда уровень воды увеличится, то коммуникационные тоннели будут затоплены.
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Как заявил профессор Барфорд, к 2033 году вода затопит около 6 500 км волоконно-оптического кабеля, сюда относится также главные интернет-кабели, которые соединяют Америку с миром.
В Монреале прошла конференция, на которой был рассмотрен вопрос, касающийся обрыва трансатлантических интернет-кабелей. В течение последующих пятнадцати лет может подняться уровень Мирового океана, из-за чего кабели будут затоплены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Остаться без связи может полностью вся Америка: только в одних Соединенных Штатах под угрозой обрыва тысяча километров кабеля. Конечно, все проводящие элементы защищены от воды, однако это не спасает их от возможного выхода из строя.
На большей части пути кабели лежат на морском дне, только близ берегов они закопаны в землю, дабы их не разорвали судна. Следовательно, кабели не сразу уходят в воду, а лежат закопанные на берегу. Когда уровень воды увеличится, то коммуникационные тоннели будут затоплены.
Читайте также: В американской церкви статуя замироточила оливковым маслом
Как заявил профессор Барфорд, к 2033 году вода затопит около 6 500 км волоконно-оптического кабеля, сюда относится также главные интернет-кабели, которые соединяют Америку с миром.
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