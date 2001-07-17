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Шаман рассказал о скором наступлении конца света

Шаман рассказал о скором наступлении конца света Мужчина уверен, что нашей планете осталось не долго.

Писатель, шаман и предсказатель с российского Алтая Андрей Коробейщиков предсказывает возможный скорый конец света. Он заявил, что в настоящий момент Земля готова уничтожить человечество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Это может каждый из нас наблюдать по участившимся и усилившимся природным катаклизмам, непонятным трубным звукам с неба, загадочным явлениям, которые многие принимают за знаки Апокалипсиса и многим другим приметам приближающейся планетарной катастрофы.

Мир словно кипит, - восклицает мистик, - супервулканы готовы вот-вот взорваться и погрузить планету в долгую зиму, полюса Земли готовы к смещению, что приведет опять-таки к необратимым последствиям, не говоря уже о процессах, которые мы наблюдаем на Солнце и так далее, и тому подобное. И разрушает этот мир не какие-то там пришельцы, не загадочная планета Нибиру, а - сами люди. Причем, призвать их одуматься и прекратить уничтожать свой дом – затея, как понимаете, совершенно пустая…

Еще один конец света, воскликнет умудренный читатель! Сколько же можно, ведь ни одно из подобных пророчеств еще не сбылось! К счастью - да, и на очередную апокалипсис-страшилку можно было бы не обращать внимание, но получается какое-то странное совпадение.

Буквально в это же время в Сети интернет раскручивается еще одна интересная новость – мировая элита усиленно готовится покинуть Землю.

А новость состоит вот в чем: руководители наиболее влиятельных в мире инвестиционных компаний (какие – не разглашается) провели встречу-консультацию с известным футурологом Дугласом Рушкоффом. Стало известно, что его доклад о технологиях будущего, который ученый подготовил к этой встречи, никого из собравшихся не заинтересовал. Зато влиятельнейших руководителей волновали следующие вопросы:

- где безопаснее будет отсидеться после климатической (ядерной) катастрофы: в Новой Зеландии, на Аляске или еще в каком месте;
- имеет ли смысл переселяться на другие планеты или космические базы;
- как контролировать рабов после того, как деньги обесценятся.

Дуглас также заметил, что сильные мира сего уже не в силах контролировать процессы, происходящие на Земле и ведущие к катастрофе планетарного масштаба. Их огромные средства могут быть направлены только на спасение горстки богатеев и их слуг, которых, как можно понять из опасений элиты, они не знают, как заставить работать на себя, когда система ценностей кардинально изменится.

Но ведь утверждение шамана о бесполезности призывов к человечеству измениться и бессилие элиты, что-либо поправить в сложившейся обстановке, – это практически одно и то же: люди слишком далеко зашли в своем технократическом безрассудстве, и теперь нам вполне грозит «перезагрузка», которых, надо полагать, на Земле было немало и до нас.

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По крайней мере, сегодня только самый твердолобый дарвинист может не верить, что до нашей цивилизации были еще и другие. И где они?..
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 Теги: шаман, конец света

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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