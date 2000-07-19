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Итальянец показал фотографию инопланетян

Итальянец показал фотографию инопланетян Мужчина утверждает, что эти существа похищали его.

Человечество наконец-то получило реальные фотографии инопланетян, если, конечно, итальянец Маурицио Кавалло не решил над всеми пошутить. По словам мужчины, он не раз контактировал с гуманоидами, которые, начиная с 1981 года, несколько раз похищали его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Если верить рассказам Мурицио, то разумные существа внешне очень похожи на представителей прекрасной половины человечества. Обитают инопланетяне на планете Кларион, которая находится в галактике Орла. Гуманоиды отличаются особой силой и бессмертием.

Каждый визит инопланетных гостей открывал итальянцу новые сведения о нашей Вселенной. Так, оказывается, в Солнечной системе не 9 планет, а 12.

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Маурицио отметил, что внешний вид созданий отличается от человеческого облика, однако при этом он совсем не такой, как принято считать на земле.
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 Теги: итальянец, инопланетяне, фото

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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