Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, где искать доказательства жизни на Марсе
У марсохода есть две попытки для поиска следов жизни.
Небольшой ручей в заливе Сент-Освальда на южном побережье Англии подсказал ученым, где искать доказательства древней жизни на Марсе в виде жирных кислот.
Оказалось, что такие кислоты сохраняются в богатом железом минерале, который называется гетитом, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучали кислотный поток, стекающий в бухту Сент-Освальда. Считается, что кислотность этого потока подобна воде, которая текла на раннем Марсе более трех миллиардов лет назад.
Поток течет по песчаным пластам, которые относятся к меловому периоду. В эту далекую эпоху лесные пожары осаждали древесный уголь в пески. Бактерии могли жить на древесном угле, используя сульфат для его разложения и получения железа-сульфидного минерала, известного как пирит. Вода в потоке окисляет пирит, образуя слабую серную кислоту, которая дает воде ее кислотность, в то время как различные минералы оседают на дно реки. Из таких минералов образуется и гетит.
В сухих условиях, например, на Марсе, гетит обезвоживается и превращается в минерал, который называется гематитом. Именно он дает Марсу красноватый цвет. Гетит и гематит ранее были обнаружены на Марсе в значительных количествах.
Исследователи Имперского колледжа Джонатан Тан, Джеймс Льюис и Марк Сефтон обнаружили, что гетит в русле потока содержал множество хорошо сохранившихся жирных кислот. Исходя из этого изобилия и предполагая, что древний Марс имел микробную биомассу, исследователи считают, что на красной планете может быть не менее 28,6 млрд килограммов жирных кислот в богатых железом камнях.
"Если там была жизнь, прежде чем вода высохла, ее остатки должны были сохраниться в марсианском камне. Однако нам еще предстоит найти убедительные следы органической материи, которые служили бы признаком исчезнувшей жизни на Красной планете", — говорит Марк Сефтон, который является профессором органической геохимии и руководителем Департамента науки и техники Имперского колледжа Лондона.
Сложность заключается в нахождении марсианских жирных кислот, если они существуют. Набор инструментов для анализа образцов на Марсе на роботе NASA Curiosity содержит девять закрытых емкостей, каждая из которых заполнена смесью химических веществ. Две емкости заполнены гидроксидом тетраметиламмония и метанолом, с помощью которого могут быть обнаружены жирные кислоты. Ни одна из двух емкостей еще не использовалась.
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"У нас есть только две попытки эксперимента. Команда рассматривает все варианты, в том числе богатый глиной слой, расположенный рядом с хребтом Веры Рубин, который был ключевой целью анализа с момента начала миссии", - говорит Дженнифер Эйгенброд из Центра космических полетов Годдарда. По мнению Сефтона и его коллег, выбор правильного образца имеет решающее значение.
Небольшой ручей в заливе Сент-Освальда на южном побережье Англии подсказал ученым, где искать доказательства древней жизни на Марсе в виде жирных кислот.
Оказалось, что такие кислоты сохраняются в богатом железом минерале, который называется гетитом, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучали кислотный поток, стекающий в бухту Сент-Освальда. Считается, что кислотность этого потока подобна воде, которая текла на раннем Марсе более трех миллиардов лет назад.
Поток течет по песчаным пластам, которые относятся к меловому периоду. В эту далекую эпоху лесные пожары осаждали древесный уголь в пески. Бактерии могли жить на древесном угле, используя сульфат для его разложения и получения железа-сульфидного минерала, известного как пирит. Вода в потоке окисляет пирит, образуя слабую серную кислоту, которая дает воде ее кислотность, в то время как различные минералы оседают на дно реки. Из таких минералов образуется и гетит.
В сухих условиях, например, на Марсе, гетит обезвоживается и превращается в минерал, который называется гематитом. Именно он дает Марсу красноватый цвет. Гетит и гематит ранее были обнаружены на Марсе в значительных количествах.
Исследователи Имперского колледжа Джонатан Тан, Джеймс Льюис и Марк Сефтон обнаружили, что гетит в русле потока содержал множество хорошо сохранившихся жирных кислот. Исходя из этого изобилия и предполагая, что древний Марс имел микробную биомассу, исследователи считают, что на красной планете может быть не менее 28,6 млрд килограммов жирных кислот в богатых железом камнях.
"Если там была жизнь, прежде чем вода высохла, ее остатки должны были сохраниться в марсианском камне. Однако нам еще предстоит найти убедительные следы органической материи, которые служили бы признаком исчезнувшей жизни на Красной планете", — говорит Марк Сефтон, который является профессором органической геохимии и руководителем Департамента науки и техники Имперского колледжа Лондона.
Сложность заключается в нахождении марсианских жирных кислот, если они существуют. Набор инструментов для анализа образцов на Марсе на роботе NASA Curiosity содержит девять закрытых емкостей, каждая из которых заполнена смесью химических веществ. Две емкости заполнены гидроксидом тетраметиламмония и метанолом, с помощью которого могут быть обнаружены жирные кислоты. Ни одна из двух емкостей еще не использовалась.
Читайте также: Вселенная оказалась полностью изученной
"У нас есть только две попытки эксперимента. Команда рассматривает все варианты, в том числе богатый глиной слой, расположенный рядом с хребтом Веры Рубин, который был ключевой целью анализа с момента начала миссии", - говорит Дженнифер Эйгенброд из Центра космических полетов Годдарда. По мнению Сефтона и его коллег, выбор правильного образца имеет решающее значение.
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