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В небе над Техасом возникли странные пятна

В небе над Техасом возникли странные пятна Аномальная зона образовалась над Техасом.

На днях в сеть журналисты выложили аномалию, возникшую над Техасом. Странное явление, по словам конспирологов, доказывает работоспособность американской установки, которая призвана изменять погоду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На прикрепленных снимках, созданных радарами, видно стремительно разрастающееся зеленое пятно. Метеоролог ABC News Трэвис Херцог заявил, что в теории аномалия может быть огромной стаей птиц, однако это только предположение.

Тайлер Глокнер, автор YouTube-канала «secureteam10», уверен, что в небе возникло зловещее явление, которое никак не может быть стаей птиц.

Чтобы «замостить» такую территорию, потребовалось бы очень много пернатых. Плюс ко всему, люди бы непременно сфотографировали стаи и выложили бы в Интернет.

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По словам экспертов, зеленое пятно могло возникнуть из-за работы климатического оборудования США.
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 Теги: техас, пятна, климат

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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