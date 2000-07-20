Раздел: Невероятное
В США сфотографировали облако цвета крови
Необычное явление напугало местных жителей.
Жителей Гэллапа (города в штате Нью-Мексико) повергло в шок светящееся кровавое облако, которое неожиданно возникло 17 июля в вечернее время суток. Верующие люди начали молиться, когда увидели аномалию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили специалисты, облако относится к лентикулярному или линзовидному типу. Этот вид возникает меж двумя слоями воздуха. Появление аномалии говорит об образовавшихся за счет горных препятствий потоках воздуха, а также о повышенной влажности окружающей среды. Однако, стоит отметить, это лишь теория.
Ученым известно, что линзовидные облака вообще не двигаются, даже под воздействием сильных ветров. В нашем же случае облако передвигалось. Еще стоит отметить округлость тучи. Уфологи считают, что в круглых облаках прячутся НЛО, которые не имеют оптического камуфляжа.
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Исходя из всего вышенаписанного, становится понятно, почему американцы так встрепенулись: возникшее над Гэллапом облако – это как вишенка на торте. Основу же этого «десерта» составили звуки непонятного происхождения, различные летающие объекты в небе и другие аномалии как природного, так и искусственного происхождения.
Жителей Гэллапа (города в штате Нью-Мексико) повергло в шок светящееся кровавое облако, которое неожиданно возникло 17 июля в вечернее время суток. Верующие люди начали молиться, когда увидели аномалию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили специалисты, облако относится к лентикулярному или линзовидному типу. Этот вид возникает меж двумя слоями воздуха. Появление аномалии говорит об образовавшихся за счет горных препятствий потоках воздуха, а также о повышенной влажности окружающей среды. Однако, стоит отметить, это лишь теория.
Ученым известно, что линзовидные облака вообще не двигаются, даже под воздействием сильных ветров. В нашем же случае облако передвигалось. Еще стоит отметить округлость тучи. Уфологи считают, что в круглых облаках прячутся НЛО, которые не имеют оптического камуфляжа.
Читайте также: В небе над Техасом возникли странные пятна
Исходя из всего вышенаписанного, становится понятно, почему американцы так встрепенулись: возникшее над Гэллапом облако – это как вишенка на торте. Основу же этого «десерта» составили звуки непонятного происхождения, различные летающие объекты в небе и другие аномалии как природного, так и искусственного происхождения.
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