Раздел: Невероятное
Во Франции фермер скрыл находку черепа мастодонта
Мужчина не хотел привлекать внимание журналистов.
Давайте сначала уясним, что отдельные археологические находки, причем порой уникальнейшие, совершают не профессионалы - искатели древностей, а самые простые люди, чаще всего - случайно. Именно так и произошло в данном случае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Обнаружив огромный (около 2 метров длиной) череп неизвестного животного, французский фермер испугался, что на территорию его хозяйства хлынут теперь ученые, журналисты и просто зеваки, а потому спрятал его от греха подальше. Это произошло еще в 2014 году, а потому уникальная находка хранилась как раз четыре года (неизвестно где и каком состоянии), после чего француза, видимо, одолела совесть, и он отвез загадочный череп в Музей естественной истории Тулузы, в 70 километров от которой находилось его ферма.
Специалисты музея сразу же определили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту – полумифическому животному гомфотерию, далекому предку современного слона, который появился в европейской части Земли приблизительно 15 - 18 миллионов лет назад. Почему полумифическому? Дело в том, что до этого археологами были обнаружены лишь 4 зуба гомфотерия, да и то это было 150 лет назад, отчего, за неимением останках тела, его считали до сих пор полумифическим (то ли был, то ли не был).
Вот что говорит по поводу этой удивительной археологической находки работник тулузского музея Френсис Дюрантон:
Представляете, я 35 лет искал следы этого мастодонта, а мой учитель, ныне уже покойный, посвятил этому делу всю свою жизнь, но так и не сумел доказать, что гомфотерий – не мифическое, а реальное животное, кузен слона, живший много миллионов лет назад. Например, возраст этому черепу – не менее 10 миллионов, отчего мы так и не сумели взять образец ДНК – слишком древние останки.
Найти полный череп гомфитерия – не просто удача, а настоящая фантастика, а для археологического мира – большая сенсация. Эти огромные животные исчезли приблизительно 2 миллиона лет назад. Правда, у нас очень мало достоверной информации об этих загадочных существах. Известно лишь, что кроме огромных бивней, гомфитерий обладал еще двумя клыками длиной около 80 сантиметров каждый, которыми он, видимо, рыл землю.
Читайте также: В небе над Техасом возникли странные пятна
К сожалению, археологам и работникам музея Тулузы не удалось найти на участке фермера дополнительные кости полумифического животного, отчего Френсис Дюрантон считает, что его поиски останков гомфитерия прекращать еще рано…
Давайте сначала уясним, что отдельные археологические находки, причем порой уникальнейшие, совершают не профессионалы - искатели древностей, а самые простые люди, чаще всего - случайно. Именно так и произошло в данном случае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Обнаружив огромный (около 2 метров длиной) череп неизвестного животного, французский фермер испугался, что на территорию его хозяйства хлынут теперь ученые, журналисты и просто зеваки, а потому спрятал его от греха подальше. Это произошло еще в 2014 году, а потому уникальная находка хранилась как раз четыре года (неизвестно где и каком состоянии), после чего француза, видимо, одолела совесть, и он отвез загадочный череп в Музей естественной истории Тулузы, в 70 километров от которой находилось его ферма.
Специалисты музея сразу же определили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту – полумифическому животному гомфотерию, далекому предку современного слона, который появился в европейской части Земли приблизительно 15 - 18 миллионов лет назад. Почему полумифическому? Дело в том, что до этого археологами были обнаружены лишь 4 зуба гомфотерия, да и то это было 150 лет назад, отчего, за неимением останках тела, его считали до сих пор полумифическим (то ли был, то ли не был).
Вот что говорит по поводу этой удивительной археологической находки работник тулузского музея Френсис Дюрантон:
Представляете, я 35 лет искал следы этого мастодонта, а мой учитель, ныне уже покойный, посвятил этому делу всю свою жизнь, но так и не сумел доказать, что гомфотерий – не мифическое, а реальное животное, кузен слона, живший много миллионов лет назад. Например, возраст этому черепу – не менее 10 миллионов, отчего мы так и не сумели взять образец ДНК – слишком древние останки.
Найти полный череп гомфитерия – не просто удача, а настоящая фантастика, а для археологического мира – большая сенсация. Эти огромные животные исчезли приблизительно 2 миллиона лет назад. Правда, у нас очень мало достоверной информации об этих загадочных существах. Известно лишь, что кроме огромных бивней, гомфитерий обладал еще двумя клыками длиной около 80 сантиметров каждый, которыми он, видимо, рыл землю.
Читайте также: В небе над Техасом возникли странные пятна
К сожалению, археологам и работникам музея Тулузы не удалось найти на участке фермера дополнительные кости полумифического животного, отчего Френсис Дюрантон считает, что его поиски останков гомфитерия прекращать еще рано…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
143
0
Также советуем посмотреть
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Оставьте свой комментарий