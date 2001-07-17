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Раздел: Невероятное  
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Во Франции фермер скрыл находку черепа мастодонта

Во Франции фермер скрыл находку черепа мастодонта Мужчина не хотел привлекать внимание журналистов.

Давайте сначала уясним, что отдельные археологические находки, причем порой уникальнейшие, совершают не профессионалы - искатели древностей, а самые простые люди, чаще всего - случайно. Именно так и произошло в данном случае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Обнаружив огромный (около 2 метров длиной) череп неизвестного животного, французский фермер испугался, что на территорию его хозяйства хлынут теперь ученые, журналисты и просто зеваки, а потому спрятал его от греха подальше. Это произошло еще в 2014 году, а потому уникальная находка хранилась как раз четыре года (неизвестно где и каком состоянии), после чего француза, видимо, одолела совесть, и он отвез загадочный череп в Музей естественной истории Тулузы, в 70 километров от которой находилось его ферма.

Специалисты музея сразу же определили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту – полумифическому животному гомфотерию, далекому предку современного слона, который появился в европейской части Земли приблизительно 15 - 18 миллионов лет назад. Почему полумифическому? Дело в том, что до этого археологами были обнаружены лишь 4 зуба гомфотерия, да и то это было 150 лет назад, отчего, за неимением останках тела, его считали до сих пор полумифическим (то ли был, то ли не был).

Во Франции фермер скрыл находку черепа мастодонта


Вот что говорит по поводу этой удивительной археологической находки работник тулузского музея Френсис Дюрантон:

Представляете, я 35 лет искал следы этого мастодонта, а мой учитель, ныне уже покойный, посвятил этому делу всю свою жизнь, но так и не сумел доказать, что гомфотерий – не мифическое, а реальное животное, кузен слона, живший много миллионов лет назад. Например, возраст этому черепу – не менее 10 миллионов, отчего мы так и не сумели взять образец ДНК – слишком древние останки.

Найти полный череп гомфитерия – не просто удача, а настоящая фантастика, а для археологического мира – большая сенсация. Эти огромные животные исчезли приблизительно 2 миллиона лет назад. Правда, у нас очень мало достоверной информации об этих загадочных существах. Известно лишь, что кроме огромных бивней, гомфитерий обладал еще двумя клыками длиной около 80 сантиметров каждый, которыми он, видимо, рыл землю.

Во Франции фермер скрыл находку черепа мастодонта


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К сожалению, археологам и работникам музея Тулузы не удалось найти на участке фермера дополнительные кости полумифического животного, отчего Френсис Дюрантон считает, что его поиски останков гомфитерия прекращать еще рано…
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 Теги: мастодонт, череп

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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