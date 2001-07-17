Раздел: Невероятное
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера
На данный момент открыто уже 79 спутников.
Американские астрономы из Института Карнеги обнаружили у Юпитера 12 новых спутников, 11 из которых назвали «обычными» и 1 – «странным», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Теперь число известных человеку лун этого газового гиганта составляет 79 – намного больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы.
Изначально исследователи под руководством профессора Скотта Шепарда искали прошлым летом следы мифической Девятой планеты, или Планеты Икс. В определенный момент в поле зрения ученых оказался Юпитер, и американцы решили подробнее изучить «окрестности» крупнейшей планеты Солнечной системы: а вдруг загадочная Нибиру укрывается где-то здесь?
Астрономам удалось не только выявить новые луны Юпитера, но также рассчитать их орбиты, правда, на это авторам находки потребовался целый год, отчего их открытие и появилось в прессе только сейчас.
Девять из найденных небесных тел являются частью внешней группы спутников, обращающихся вокруг Юпитера по ретроградной орбите (в обратном направлении относительно направления вращения самой планеты). Полный оборот вокруг газового гиганта каждая из таких лун совершает примерно за 2 земных года.
Два других спутника располагаются ближе к Юпитеру, чем небесные тела из первой группы. Они вращаются в том же направлении, что и планета, и находятся приблизительно на одинаковом расстоянии от нее. Предполагается, что данные астрономические объекты представляют собой фрагменты более крупной луны Юпитера, расколовшейся некогда на части. Каждый из них тратит на полет вокруг планеты чуть меньше земного года.
Самый маленький спутник Юпитера оказался самым удивительным
Наконец, оставшийся спутник исследователи называют «настоящим чудаком». Крошечная луна диаметром меньше километра существенно удалена от Юпитера и вращается в том же направлении, что и он, однако, в отличие от других новооткрытых спутников, имеет значительный угол наклона оси относительно оси газового гиганта. Чтобы совершить один полный оборот вокруг планеты, «странному» спутнику требуется около полутора лет.
Еще одной любопытной особенностью данного объекта, то есть двенадцатого, самого маленького спутника, является то, что его орбита пересекается с орбитами других лун Юпитера, то есть он может запросто столкнуться с последними. Авторы находки сравнивают Валетудо (такое имя получила причудливая «крошка») с автомобилем, который несется по встречной полосе и рискует в любую минуту врезаться в другой транспорт, причем более крупный, а значит и смертельно опасный для него.
Читайте также: В небе над Техасом возникли странные пятна
Скотт Шепард и его коллеги считают, что изначально у Юпитера было 3 огромных спутника, однако со временем они рассыпались и превратились в такие «осколки». Согласно предположению специалистов, сегодня крупнейшая планета Солнечной системы может иметь около 100 лун, часть которых, естественно, еще предстоит найти.
Американские астрономы из Института Карнеги обнаружили у Юпитера 12 новых спутников, 11 из которых назвали «обычными» и 1 – «странным», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Теперь число известных человеку лун этого газового гиганта составляет 79 – намного больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы.
Изначально исследователи под руководством профессора Скотта Шепарда искали прошлым летом следы мифической Девятой планеты, или Планеты Икс. В определенный момент в поле зрения ученых оказался Юпитер, и американцы решили подробнее изучить «окрестности» крупнейшей планеты Солнечной системы: а вдруг загадочная Нибиру укрывается где-то здесь?
Астрономам удалось не только выявить новые луны Юпитера, но также рассчитать их орбиты, правда, на это авторам находки потребовался целый год, отчего их открытие и появилось в прессе только сейчас.
Девять из найденных небесных тел являются частью внешней группы спутников, обращающихся вокруг Юпитера по ретроградной орбите (в обратном направлении относительно направления вращения самой планеты). Полный оборот вокруг газового гиганта каждая из таких лун совершает примерно за 2 земных года.
Два других спутника располагаются ближе к Юпитеру, чем небесные тела из первой группы. Они вращаются в том же направлении, что и планета, и находятся приблизительно на одинаковом расстоянии от нее. Предполагается, что данные астрономические объекты представляют собой фрагменты более крупной луны Юпитера, расколовшейся некогда на части. Каждый из них тратит на полет вокруг планеты чуть меньше земного года.
Самый маленький спутник Юпитера оказался самым удивительным
Наконец, оставшийся спутник исследователи называют «настоящим чудаком». Крошечная луна диаметром меньше километра существенно удалена от Юпитера и вращается в том же направлении, что и он, однако, в отличие от других новооткрытых спутников, имеет значительный угол наклона оси относительно оси газового гиганта. Чтобы совершить один полный оборот вокруг планеты, «странному» спутнику требуется около полутора лет.
Еще одной любопытной особенностью данного объекта, то есть двенадцатого, самого маленького спутника, является то, что его орбита пересекается с орбитами других лун Юпитера, то есть он может запросто столкнуться с последними. Авторы находки сравнивают Валетудо (такое имя получила причудливая «крошка») с автомобилем, который несется по встречной полосе и рискует в любую минуту врезаться в другой транспорт, причем более крупный, а значит и смертельно опасный для него.
Читайте также: В небе над Техасом возникли странные пятна
Скотт Шепард и его коллеги считают, что изначально у Юпитера было 3 огромных спутника, однако со временем они рассыпались и превратились в такие «осколки». Согласно предположению специалистов, сегодня крупнейшая планета Солнечной системы может иметь около 100 лун, часть которых, естественно, еще предстоит найти.
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