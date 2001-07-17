Раздел: Невероятное
В Индиане нашли необычное "окольцованное" дерево
Кто-то надел металлическое кольцо на дерево много лет назад.
Пользовательница «Reddit» опубликовала в разделе сайта, посвященном загадочным явлениям, достаточно необычный снимок. Девушка рассказывает, что живет в Индиане и недавно отправилась с друзьями с лес на север штата, где обнаружила нечто удивительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Во время своего похода американцы неожиданно натолкнулись на странную сосну с двумя стволами, на один из которых был надет сплошной металлический круг без каких-либо сварных швов, то есть этот железный обруч явно изготовлен цельным в заводских условиях. Наша героиня и ее товарищи сразу задались резонным вопросом: каким образом данная железка оказалась здесь? Очевидно, что массивная крона не позволила бы кому-то просто набросить кольцо на дерево.
Некоторые пользователи ресурса быстро нашли этому явлению вполне рациональное объяснение. По их мнению, речь идет о покрышке телеги, которая лежит здесь уже очень давно. Сосна, дескать, некогда проросла внутри нее, и теперь хвойное дерево уже не избавится от такого обруча без посторонней помощи. Впрочем, сомнительно, что ржавый круг причиняет растению какие-либо неудобства.
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А вот другие комментаторы – в шутку или нет – принялись утверждать, что всему виной ведьмы, духи природы, разрыв пространственно-временного континуума или же сбой в работе Матрицы. Остается понадеяться, что они все же ошибаются, поскольку даже самым невероятным явлениям чаще всего находится логическое объяснение.
Пользовательница «Reddit» опубликовала в разделе сайта, посвященном загадочным явлениям, достаточно необычный снимок. Девушка рассказывает, что живет в Индиане и недавно отправилась с друзьями с лес на север штата, где обнаружила нечто удивительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Во время своего похода американцы неожиданно натолкнулись на странную сосну с двумя стволами, на один из которых был надет сплошной металлический круг без каких-либо сварных швов, то есть этот железный обруч явно изготовлен цельным в заводских условиях. Наша героиня и ее товарищи сразу задались резонным вопросом: каким образом данная железка оказалась здесь? Очевидно, что массивная крона не позволила бы кому-то просто набросить кольцо на дерево.
Некоторые пользователи ресурса быстро нашли этому явлению вполне рациональное объяснение. По их мнению, речь идет о покрышке телеги, которая лежит здесь уже очень давно. Сосна, дескать, некогда проросла внутри нее, и теперь хвойное дерево уже не избавится от такого обруча без посторонней помощи. Впрочем, сомнительно, что ржавый круг причиняет растению какие-либо неудобства.
Читайте также: Очевидец снял на видео погоню самолета за НЛО
А вот другие комментаторы – в шутку или нет – принялись утверждать, что всему виной ведьмы, духи природы, разрыв пространственно-временного континуума или же сбой в работе Матрицы. Остается понадеяться, что они все же ошибаются, поскольку даже самым невероятным явлениям чаще всего находится логическое объяснение.
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