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В Мьянме нашли самого древнего детеныша змеи

В Мьянме нашли самого древнего детеныша змеиУникальной находке 99 млн лет.

В Мьянме нашли прекрасно сохранившегося детеныша змеи в куске янтаря, которому 99 млн лет.

Детеныш змеи жил на территории современной Юго-Восточной Азии во времена динозавров, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Это первый случай, когда нам попалась окаменелость детеныша змеи", - сказал преподаватель Альбертского университета в Канаде Майкл Калдуэлл.

Детеныш змеи обитал в лесу нынешней Мьянмы в Меловой период. Ученые назвали его "Рассветной змеей Мьянмы" (Xiaophis Myanmarensis). Также был найден еще один янтарь с окаменелыми остатками кожи более крупной змеи. Пока не ясно, относятся ли находки к одному виду.

Животное застряло в смоле дерева - густом, липком соке деревьев, который способен прекрасно сохранять части кожи, чешуи, перьев и даже тела животных и насекомых целиком.

"Смолу можно сравнить с суперклеем для сохранения окаменелостей. Янтарь уникален - все, чего он касался, застывало во времени в смоле, которая по свойствам напоминает пластик", - отметил Калдуэлл.

Ученые изучили кости змеи с помощью синхротрона - мощного рентгеновского аппарата - и сравнили их с современными змеями. Они пришли к выводу, что почти за 100 млн лет анатомические особенности змеиного позвоночника изменились незначительно. По словам ученых, этот вид змей существовал десятки миллионов лет.

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Найденные в куске янтаря фрагменты растений и насекомых указывают на то, что змея жила в лесу. Аналогичные находки пресмыкающихся этого периода, которых крайне мало, указывали на то, что местом их обитания были реки и моря.
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 Теги: находка, змея

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Сегодня, 15:01 » Автор: Богдан Процив
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