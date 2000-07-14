Раздел: Невероятное
В Мьянме нашли самого древнего детеныша змеи
Уникальной находке 99 млн лет.
В Мьянме нашли прекрасно сохранившегося детеныша змеи в куске янтаря, которому 99 млн лет.
Детеныш змеи жил на территории современной Юго-Восточной Азии во времена динозавров, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Это первый случай, когда нам попалась окаменелость детеныша змеи", - сказал преподаватель Альбертского университета в Канаде Майкл Калдуэлл.
Детеныш змеи обитал в лесу нынешней Мьянмы в Меловой период. Ученые назвали его "Рассветной змеей Мьянмы" (Xiaophis Myanmarensis). Также был найден еще один янтарь с окаменелыми остатками кожи более крупной змеи. Пока не ясно, относятся ли находки к одному виду.
Животное застряло в смоле дерева - густом, липком соке деревьев, который способен прекрасно сохранять части кожи, чешуи, перьев и даже тела животных и насекомых целиком.
"Смолу можно сравнить с суперклеем для сохранения окаменелостей. Янтарь уникален - все, чего он касался, застывало во времени в смоле, которая по свойствам напоминает пластик", - отметил Калдуэлл.
Ученые изучили кости змеи с помощью синхротрона - мощного рентгеновского аппарата - и сравнили их с современными змеями. Они пришли к выводу, что почти за 100 млн лет анатомические особенности змеиного позвоночника изменились незначительно. По словам ученых, этот вид змей существовал десятки миллионов лет.
Читайте также: Астрономы определили точную скорость расширения Вселенной
Найденные в куске янтаря фрагменты растений и насекомых указывают на то, что змея жила в лесу. Аналогичные находки пресмыкающихся этого периода, которых крайне мало, указывали на то, что местом их обитания были реки и моря.
В Мьянме нашли прекрасно сохранившегося детеныша змеи в куске янтаря, которому 99 млн лет.
Детеныш змеи жил на территории современной Юго-Восточной Азии во времена динозавров, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Это первый случай, когда нам попалась окаменелость детеныша змеи", - сказал преподаватель Альбертского университета в Канаде Майкл Калдуэлл.
Детеныш змеи обитал в лесу нынешней Мьянмы в Меловой период. Ученые назвали его "Рассветной змеей Мьянмы" (Xiaophis Myanmarensis). Также был найден еще один янтарь с окаменелыми остатками кожи более крупной змеи. Пока не ясно, относятся ли находки к одному виду.
Животное застряло в смоле дерева - густом, липком соке деревьев, который способен прекрасно сохранять части кожи, чешуи, перьев и даже тела животных и насекомых целиком.
"Смолу можно сравнить с суперклеем для сохранения окаменелостей. Янтарь уникален - все, чего он касался, застывало во времени в смоле, которая по свойствам напоминает пластик", - отметил Калдуэлл.
Ученые изучили кости змеи с помощью синхротрона - мощного рентгеновского аппарата - и сравнили их с современными змеями. Они пришли к выводу, что почти за 100 млн лет анатомические особенности змеиного позвоночника изменились незначительно. По словам ученых, этот вид змей существовал десятки миллионов лет.
Читайте также: Астрономы определили точную скорость расширения Вселенной
Найденные в куске янтаря фрагменты растений и насекомых указывают на то, что змея жила в лесу. Аналогичные находки пресмыкающихся этого периода, которых крайне мало, указывали на то, что местом их обитания были реки и моря.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
612
0
Также советуем посмотреть
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
- Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
Оставьте свой комментарий