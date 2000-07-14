Раздел: Невероятное
В США обнаружили гигантского бронированного динозавра
Ранее неизвестный вид динозавра-броненосца, который жил 76 миллионов лет назад, нашли в Юте.
Палеонтологи проводили раскопки в Национальном заповеднике Юты и обнаружили там скелет нового вида динозавра. Окаменелости датирую 76 миллионами лет и относят к бронированным древним рептилиям.
Новому виду дали название Акайнацефал джонсони. Предположительно ореолом его обитания была территория современной Северной Америки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Находка оказалась наиболее полным четырехметровым скелетом бронированного динозавра из всех обнаруженных ранее. Ничего похожего ученые еще не находили, поэтому отнесли динозавра к новому виду.
Археологи воссоздали внешний вид рептилии. Особи Akainacephalus johnsoni вырастали три-четыре метра в длину и около метра в высоту. Их тело было защищено костяной пластиной, которая играла роль брони.
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Серьезные отличия находки от всего обнаруженного ранее ученые объясняют миграцией вида на другие территории и расколом континентов.
Палеонтологи проводили раскопки в Национальном заповеднике Юты и обнаружили там скелет нового вида динозавра. Окаменелости датирую 76 миллионами лет и относят к бронированным древним рептилиям.
Новому виду дали название Акайнацефал джонсони. Предположительно ореолом его обитания была территория современной Северной Америки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Находка оказалась наиболее полным четырехметровым скелетом бронированного динозавра из всех обнаруженных ранее. Ничего похожего ученые еще не находили, поэтому отнесли динозавра к новому виду.
Археологи воссоздали внешний вид рептилии. Особи Akainacephalus johnsoni вырастали три-четыре метра в длину и около метра в высоту. Их тело было защищено костяной пластиной, которая играла роль брони.
Читайте также: В Мьянме нашли самого древнего детеныша змеи
Серьезные отличия находки от всего обнаруженного ранее ученые объясняют миграцией вида на другие территории и расколом континентов.
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