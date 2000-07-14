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В США обнаружили гигантского бронированного динозавра

В США обнаружили гигантского бронированного динозавраРанее неизвестный вид динозавра-броненосца, который жил 76 миллионов лет назад, нашли в Юте.

Палеонтологи проводили раскопки в Национальном заповеднике Юты и обнаружили там скелет нового вида динозавра. Окаменелости датирую 76 миллионами лет и относят к бронированным древним рептилиям.

Новому виду дали название Акайнацефал джонсони. Предположительно ореолом его обитания была территория современной Северной Америки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Находка оказалась наиболее полным четырехметровым скелетом бронированного динозавра из всех обнаруженных ранее. Ничего похожего ученые еще не находили, поэтому отнесли динозавра к новому виду.

Археологи воссоздали внешний вид рептилии. Особи Akainacephalus johnsoni вырастали три-четыре метра в длину и около метра в высоту. Их тело было защищено костяной пластиной, которая играла роль брони.

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Серьезные отличия находки от всего обнаруженного ранее ученые объясняют миграцией вида на другие территории и расколом континентов.

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 Теги: динозавр, видео

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Сегодня, 16:54 » Автор: Богдан Процив
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