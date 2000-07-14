Раздел: Невероятное
В Иордании археологи сделали уникальное открытие
Найден самый старый в мире хлеб.
В Иордании обнаружили самый старый в мире хлеб. Уродливые остатки лепешки, запеченные около 14 500 лет назад в каменном камине на участке в северо-восточной Иордании, дали исследователям восхитительный результат.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Оказалось, что охотники-собиратели в Восточном Средиземноморье достигли культурной важности хлебопечения гораздо раньше, чем было ранее известно. За 4000 лет до того, как растениеводство укоренилось, люди уже пекли и ели хлебные лепешки. Плоский хлеб, вероятно, пресный и несколько напоминающий лаваш, был изготовлен из диких злаков, таких как ячмень, эйкорн или овес, а также клубни водного папируса, которые были измельчены в муку. Это было сделано племенами Натуфьянами, которые начали вести оседлый образ жизни, а не кочевой. Был найден этот древний поселок на археологическом участке Черной пустыни. Исследователь Арранц-Отайгуй сказал, что до сих пор происхождение хлеба ассоциировалось с ранними фермерскими обществами, которые выращивали зерновые и бобовые. Предыдущие самые старые свидетельства о хлебе появились в 9100-летнем поселении в Турции.
«Теперь нам нужно оценить, были ли отношения между хлебопеком и происхождением сельского хозяйства. Вероятно, хлеб послужил стимулом для людей заняться выращиванием растений и сельским хозяйством, возможно занятие стало желательным или многолюдным», — сказал Арранц-Отайгуй.
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Университет Копенгагенской археологии и соавтор исследования Тобиас Рихтер указали на пищевые последствия добавления хлеба в рацион. «Хлеб дает нам важный источник углеводов и питательных веществ, включая витамины группы В, железо и магний, а также волокно», — сказал Рихтер. Доказательства показали, что у натуфианцев есть рацион на основе мяса и растений. Арранц-Отайгуй сказал, что исследователи начали процесс «пробуждения» хлеба и сумели сделать муку из типа клубней, используемых в доисторическом рецепте. Но это мог быть приобретенный вкус.
В Иордании обнаружили самый старый в мире хлеб. Уродливые остатки лепешки, запеченные около 14 500 лет назад в каменном камине на участке в северо-восточной Иордании, дали исследователям восхитительный результат.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Оказалось, что охотники-собиратели в Восточном Средиземноморье достигли культурной важности хлебопечения гораздо раньше, чем было ранее известно. За 4000 лет до того, как растениеводство укоренилось, люди уже пекли и ели хлебные лепешки. Плоский хлеб, вероятно, пресный и несколько напоминающий лаваш, был изготовлен из диких злаков, таких как ячмень, эйкорн или овес, а также клубни водного папируса, которые были измельчены в муку. Это было сделано племенами Натуфьянами, которые начали вести оседлый образ жизни, а не кочевой. Был найден этот древний поселок на археологическом участке Черной пустыни. Исследователь Арранц-Отайгуй сказал, что до сих пор происхождение хлеба ассоциировалось с ранними фермерскими обществами, которые выращивали зерновые и бобовые. Предыдущие самые старые свидетельства о хлебе появились в 9100-летнем поселении в Турции.
«Теперь нам нужно оценить, были ли отношения между хлебопеком и происхождением сельского хозяйства. Вероятно, хлеб послужил стимулом для людей заняться выращиванием растений и сельским хозяйством, возможно занятие стало желательным или многолюдным», — сказал Арранц-Отайгуй.
Читайте также: Археологи сделали уникальное открытие об «альпийском ледяном человеке»
Университет Копенгагенской археологии и соавтор исследования Тобиас Рихтер указали на пищевые последствия добавления хлеба в рацион. «Хлеб дает нам важный источник углеводов и питательных веществ, включая витамины группы В, железо и магний, а также волокно», — сказал Рихтер. Доказательства показали, что у натуфианцев есть рацион на основе мяса и растений. Арранц-Отайгуй сказал, что исследователи начали процесс «пробуждения» хлеба и сумели сделать муку из типа клубней, используемых в доисторическом рецепте. Но это мог быть приобретенный вкус.
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