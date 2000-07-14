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Ученые сделали неожиданное заявление о жизни на Марсе

Ученые сделали неожиданное заявление о жизни на МарсеЗонд NASA мог обнаружить доказательства жизни на Марсе, но они были уничтожены.

Новый анализ данных, полученных 40 лет назад, свидетельствует о том, что зонд NASA (Национального аэрокосмического агентства США) мог обнаружить доказательства жизни на Марсе, но они были уничтожены по дороге на Землю.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Марсоход «Викинг» был отправлен на Красную планету еще в 1976 году с целью обнаружить признаки органической материи, но вернулся оттуда без результатов.

Однако после повторного изучения данных этой миссии удалось установить, что марсоход таки нашел органическую материю — хлорбензол, которая была создана в результате реакции с солью, содержащейся в марсианском грунте.

Вероятнее всего, марсоход просто сжег углеродные молекулы в породах на поверхности Марса, так как использовал в поисках метод нагрева почвы. К такому выводу пришли ученые после того, как обнаружили, что соль под названием перхлорат, содержащаяся в ракетном топливе, при сильном нагреве может возгораться.

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Между тем исследовательница Меллиса Гузман предполагает, что органический хлорбензол мог быть занесен на поверхность Красной планеты с Земли самим марсоходом «Викинг».
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 Теги: Марс, NASA

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Сегодня, 21:28 » Автор: Ирина Шевченко
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