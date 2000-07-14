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В Ирландии обнаружили новый "Стоунхендж"

В Ирландии обнаружили новый "Стоунхендж"Ирландский Стоунхендж был замечен фотографом Энтони Мерфи, который делал аэрофотографии.

Летняя жара помогла обнаружить «новый Стоунхендж» на территории Ирландии.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Древний памятник состоит из кольца двойных канавок, которые находятся глубоко под землей. Он был замечен в графстве Мит, недалеко от мегалитической гробницы Ньюгрейндж. Жара, которая держится в Великобритании и Ирландии последние несколько недель, стала причиной появления специфических отпечатков на полях и газонах. Эти метки свидетельствуют о наличии под землей различных старинных и доисторических памятников. Трава над подземными постройками либо засыхает, поскольку сооружения блокируют доступ к питательным веществам, либо растет гуще, поскольку над постройками скапливается вода.

Ирландский хендж был замечен фотографом Энтони Мерфи (Anthony Murphy), который делал аэрофотографии с помощью летающего дрона. Стивен Дэвис (Stephen Davis), археолог из Дублинского университета, сообщает, что памятник «совершенно новый» и обладает необычными и неожиданными особенностями.

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Как и у Стоунхенджа в Великобритании, на круглом участке есть отпечатки ям или столбцов вокруг его входа, а также центральное кольцо с двумя канавками и дорожкой. В настоящее время археологи не планируют выкапывать хендж, поскольку он расположен на территории рабочей фермы.
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Сегодня, 23:22 » Автор: Ирина Шевченко
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