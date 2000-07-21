В Сети попытались объяснить феномен загадочного "мирового эха"

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Увидеть планету через телескоп пока невозможно и она остается гипотезой.

Международная группа астронавтов зафиксировала радиосигнал, который представлял собой четыре отдельных мощных сигнала. Они, наверное, были присланы из пределов нашей Галактики. Еще в 2007 году был зафиксирован первый подобный сигнал. Астроном Дэн Торнтон, который руководит исследованиями, заявил, что радиосигналы