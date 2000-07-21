Раздел: Невероятное
В Сети попытались объяснить феномен загадочного "мирового эха"
Причины длительной задержки радиоволн пока не ясны до конца.
Так называемое мировое эхо, или эхо длинной задержки, представляет собой особую разновидность эха при передаче радиосигналов. Оно возвращается спустя 1-40 секунд (а то и больше) после отправления сигнала, появляясь иногда в диапазоне коротких волн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В чем заключается загадочность мирового эха
Впервые это загадочное явление, вероятно, зарегистрировал в 1927 году норвежский радиоинженер Йорген Халс, который не смог объяснить аномалию и потому предпочел сохранить ее в секрете. Впрочем, впоследствии эффект мирового эха многократно фиксировался радиолюбителями и радиоинженерами по всей планете, а ученые доказали его объективное существование. Тем не менее, секрет данного феномена пока так и не удалось раскрыть.
В чем же таинственность эха длинной задержки, спросите вы? Для начала напомним, что скорость движения радиосигнала приблизительно равна скорости света. Теперь представьте, что сигнал после отправки задерживается хотя бы на 5 секунд. Для этого необходимо, чтобы объект, от которого сигнал отражается, находился в 750 тысячах километров от приемника. Для сравнения, длина экватора нашей планеты составляет примерно 40 тысяч километров, а среднее расстояние от Земли до Луны немногим превышает 384 тысячи километров. Отсюда и удивление тех, кто сталкивается с задержкой длиной порой в несколько десятков секунд.
Гипотезы, объясняющие редкий феномен
Существует несколько гипотез, так или иначе объясняющих причины этого необычного явления. Наиболее популярная из них гласит, что случайный радиосигнал оказывается в своеобразной ловушке, попадая между слоями ионосферы, и многократно отражается от них, тем самым огибая Землю до тех пор, пока не выйдет через нижний слой вниз.
Согласно другой теории, длинные задержки сигнала связаны с тем, что он несколько раз попеременно отражается от Луны и Земли, прежде чем достигнуть приемника. Если верить третьей гипотезе, радиоволны отражаются от облаков плазмы за пределами Земли. Но это все чистый материализм.
А вот шотландский астроном и космолог Дункан Лунан выдвигает куда более смелое и интересное предположение. Согласно его мнению, мировое эхо порождают инопланетные летательные аппараты, которые захватывают наши радиосигналы и посылают их обратно не только с заметной задержкой, но также с увеличенной мощностью.
И это действительно так: Лунан и его коллеги экспериментально доказали, что эхо длинной задержки имеет повышенную силу по сравнению с аналогичной радиоволной, отражающейся от различных объектов на Земле. Многие уфологи согласны с Дунканом, считая, что всему виной вполне могут быть пришельцы.
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Разумеется, как и в случае со многими другими не до конца объясненными явлениями, мировое эхо окружено ореолом мистики, порождающим различные городские легенды и слухи. Многие радиолюбители клянутся, что слышали в эфире с эффектом мирового эхо странные голоса, звуки и даже музыку. Верить этому или нет – дело ваше. Лучше, конечно, проверить все самому, то есть стать - радиоинженером…
Так называемое мировое эхо, или эхо длинной задержки, представляет собой особую разновидность эха при передаче радиосигналов. Оно возвращается спустя 1-40 секунд (а то и больше) после отправления сигнала, появляясь иногда в диапазоне коротких волн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В чем заключается загадочность мирового эха
Впервые это загадочное явление, вероятно, зарегистрировал в 1927 году норвежский радиоинженер Йорген Халс, который не смог объяснить аномалию и потому предпочел сохранить ее в секрете. Впрочем, впоследствии эффект мирового эха многократно фиксировался радиолюбителями и радиоинженерами по всей планете, а ученые доказали его объективное существование. Тем не менее, секрет данного феномена пока так и не удалось раскрыть.
В чем же таинственность эха длинной задержки, спросите вы? Для начала напомним, что скорость движения радиосигнала приблизительно равна скорости света. Теперь представьте, что сигнал после отправки задерживается хотя бы на 5 секунд. Для этого необходимо, чтобы объект, от которого сигнал отражается, находился в 750 тысячах километров от приемника. Для сравнения, длина экватора нашей планеты составляет примерно 40 тысяч километров, а среднее расстояние от Земли до Луны немногим превышает 384 тысячи километров. Отсюда и удивление тех, кто сталкивается с задержкой длиной порой в несколько десятков секунд.
Гипотезы, объясняющие редкий феномен
Существует несколько гипотез, так или иначе объясняющих причины этого необычного явления. Наиболее популярная из них гласит, что случайный радиосигнал оказывается в своеобразной ловушке, попадая между слоями ионосферы, и многократно отражается от них, тем самым огибая Землю до тех пор, пока не выйдет через нижний слой вниз.
Согласно другой теории, длинные задержки сигнала связаны с тем, что он несколько раз попеременно отражается от Луны и Земли, прежде чем достигнуть приемника. Если верить третьей гипотезе, радиоволны отражаются от облаков плазмы за пределами Земли. Но это все чистый материализм.
А вот шотландский астроном и космолог Дункан Лунан выдвигает куда более смелое и интересное предположение. Согласно его мнению, мировое эхо порождают инопланетные летательные аппараты, которые захватывают наши радиосигналы и посылают их обратно не только с заметной задержкой, но также с увеличенной мощностью.
И это действительно так: Лунан и его коллеги экспериментально доказали, что эхо длинной задержки имеет повышенную силу по сравнению с аналогичной радиоволной, отражающейся от различных объектов на Земле. Многие уфологи согласны с Дунканом, считая, что всему виной вполне могут быть пришельцы.
Читайте также: Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера
Разумеется, как и в случае со многими другими не до конца объясненными явлениями, мировое эхо окружено ореолом мистики, порождающим различные городские легенды и слухи. Многие радиолюбители клянутся, что слышали в эфире с эффектом мирового эхо странные голоса, звуки и даже музыку. Верить этому или нет – дело ваше. Лучше, конечно, проверить все самому, то есть стать - радиоинженером…
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