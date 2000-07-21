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Раздел: Невероятное  
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Поедание урана не помешало ученому дожить до 82 лет

Поедание урана не помешало ученому дожить до 82 лет Известный физик не боялся проводить опасные эксперименты.

Ученый Гален Уинзор продолжительное время разрабатывал, строил и эксплуатировал атомные электростанции на территории Америки. Затем мужчина был правительственным чиновником, а в конце начал делать немыслимое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

По окончании работы на правительственные организации Уинзон начал вести лекции, притом не только в стандартном формате. Физик часто выступал на радио, мелькал по телевидению и т.д. Он повествовал о мировом заговоре, цель которого – запугать людей радиационным влиянием.

Ещё в 1986 году Гален записал видео, в котором спокойно ест уран и запивает его водой из бассейна для охлаждения ядерного топлива. Кроме того, ядерщик даже искупался в этом бассейне.

Своим поступком бывший чиновник хотел доказать, что уран – полностью безопасный элемент. Так почему же им пугают народ? По словам мужчины, сделано это для того, чтобы люди не отказывались от стандартных электросетей, которые являются не только источником дохода для элиты, но и инструментом всеобщего контроля и манипуляций.

Элите не выгодно, чтобы население перешло на дешевое топливо, которое стоит копейки.

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Умер Гален в 82 года по естественным причинам.
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 Теги: уран, физик

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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