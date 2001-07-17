Раздел: Невероятное
Ученые рассказали об искусственном происхождении Большого Каньона
В новую гипотезу сложно поверить.
Большой или Гранд-Каньон, что находится в штате Аризона США, до сих пор считается величайшим чудом природы, хотя независимые от академических шаблонов подхода к изучению нашего мира ученые дано уже нарекли его карьерной выработкой, то есть искусственным образованием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Согласно официальным представлениям, Гранд-Каньон, длина которого более 400 километров, глубочайшая в мире долина реки Колорадо, которая якобы начала размывать это уникальное ущелье (естественная эрозия почвы из-за протекания водных потоков) 65 миллионов лет назад.
Однако у этой официальной версии есть много противоречий, которые практически опровергают ее:
- породы самого верха склона должны быть возрастом в 65 миллионов лет, когда и началось размывание каньона, а нижние породы – на много миллионов лет моложе. Однако это не подтверждается научным анализом, согласно которому данный карьер образовался за каких-то 50-100 лет, что просто невозможно для естественной эрозии горной породы;
- в срезах, обратите внимание, довольно ровных, Большого каньона немало мягких пород, которые вода вымыла бы в первую очередь, а этого почему-то не произошло;
- радиусы закругления скал в каньоне имеют приблизительно одинаковую величину, а ровность срезов доказывает, что здесь просто работала техника, которую применяем и мы сегодня для добычи тех или иных ископаемых открытым способом с помощью срезания пластов с торца.
То есть все факты доказывают, что Большой каньон искусственного происхождения, это просто огромная карьерная выработка, причем с применением оптимальных (высокотехнологичных) средств для выполнения поставленной задачи. Понятно и что добывали здесь – уран, который используется в атомной энергетике и для создания атомного оружия. Уран и сегодня добывается здесь (имеются сотни шахт вокруг Гранд-Каньона), хотя благодаря усилиям экологов введены некоторые ограничения на разработку урановых месторождений в этом районе. И это не смотря на то, что именно здесь сосредоточены основные запасы урана США.
Сей факт подтвердил и радиоуглеродный анализ каньона, который показал, что разработки здесь велись приблизительно 50 тысяч лет назад, а выкопано это «чудо природы» от силы за 100 лет, а то и за 50.
Более того, исследователи определили, что уран здесь не только добывался, то тут же на месте и обогащался, перерабатывался в конечную продукцию, скорее всего, в оружие массового поражения. Это косвенно подтверждает, например, загадочный кратер Берринджера, находящийся неподалеку. Почему загадочный? Дело в том, что его также, как и Большой каньон, официальная наука объяснила самым простым способом – это, мол, воронка (глубиной в 250 метров и диаметром в 1200 метров) от падения меторита массой в 300 тысяч тонн (или чуть больше).
Однако осколки этого метеорита не найдены до сих пор, хотя они просто не могли не быть. Выходит, что эту воронку сделал не метеорит, а ядерный взрыв силой в 150 мегатонн - и произошло это (по официальной версии, «падение метеорита») как раз 50 тысяч лет назад.
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Выходит, наши далекие предки обладали теми же технологиями, что и мы сегодня, только намного совершенными. Более того, они были подвержены тем же амбициям, что и наше современное общество, что и привело к уничтожению той высокоразвитой цивилизации. Вот уж действительно можно назвать пророческим утверждение Эйнштейна, который говорил, что он не ведает, как будет проходить третья мировая война, зато четвертая (пусть и не мировая) – пройдет непременно с помощью камней, дротиков, стрел и копий. История повторяется…
Большой или Гранд-Каньон, что находится в штате Аризона США, до сих пор считается величайшим чудом природы, хотя независимые от академических шаблонов подхода к изучению нашего мира ученые дано уже нарекли его карьерной выработкой, то есть искусственным образованием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Согласно официальным представлениям, Гранд-Каньон, длина которого более 400 километров, глубочайшая в мире долина реки Колорадо, которая якобы начала размывать это уникальное ущелье (естественная эрозия почвы из-за протекания водных потоков) 65 миллионов лет назад.
Однако у этой официальной версии есть много противоречий, которые практически опровергают ее:
- породы самого верха склона должны быть возрастом в 65 миллионов лет, когда и началось размывание каньона, а нижние породы – на много миллионов лет моложе. Однако это не подтверждается научным анализом, согласно которому данный карьер образовался за каких-то 50-100 лет, что просто невозможно для естественной эрозии горной породы;
- в срезах, обратите внимание, довольно ровных, Большого каньона немало мягких пород, которые вода вымыла бы в первую очередь, а этого почему-то не произошло;
- радиусы закругления скал в каньоне имеют приблизительно одинаковую величину, а ровность срезов доказывает, что здесь просто работала техника, которую применяем и мы сегодня для добычи тех или иных ископаемых открытым способом с помощью срезания пластов с торца.
То есть все факты доказывают, что Большой каньон искусственного происхождения, это просто огромная карьерная выработка, причем с применением оптимальных (высокотехнологичных) средств для выполнения поставленной задачи. Понятно и что добывали здесь – уран, который используется в атомной энергетике и для создания атомного оружия. Уран и сегодня добывается здесь (имеются сотни шахт вокруг Гранд-Каньона), хотя благодаря усилиям экологов введены некоторые ограничения на разработку урановых месторождений в этом районе. И это не смотря на то, что именно здесь сосредоточены основные запасы урана США.
Сей факт подтвердил и радиоуглеродный анализ каньона, который показал, что разработки здесь велись приблизительно 50 тысяч лет назад, а выкопано это «чудо природы» от силы за 100 лет, а то и за 50.
Более того, исследователи определили, что уран здесь не только добывался, то тут же на месте и обогащался, перерабатывался в конечную продукцию, скорее всего, в оружие массового поражения. Это косвенно подтверждает, например, загадочный кратер Берринджера, находящийся неподалеку. Почему загадочный? Дело в том, что его также, как и Большой каньон, официальная наука объяснила самым простым способом – это, мол, воронка (глубиной в 250 метров и диаметром в 1200 метров) от падения меторита массой в 300 тысяч тонн (или чуть больше).
Однако осколки этого метеорита не найдены до сих пор, хотя они просто не могли не быть. Выходит, что эту воронку сделал не метеорит, а ядерный взрыв силой в 150 мегатонн - и произошло это (по официальной версии, «падение метеорита») как раз 50 тысяч лет назад.
Читайте также: В Сети попытались объяснить феномен загадочного "мирового эха"
Выходит, наши далекие предки обладали теми же технологиями, что и мы сегодня, только намного совершенными. Более того, они были подвержены тем же амбициям, что и наше современное общество, что и привело к уничтожению той высокоразвитой цивилизации. Вот уж действительно можно назвать пророческим утверждение Эйнштейна, который говорил, что он не ведает, как будет проходить третья мировая война, зато четвертая (пусть и не мировая) – пройдет непременно с помощью камней, дротиков, стрел и копий. История повторяется…
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