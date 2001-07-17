Полтергейст, подбросивший китаянку на метр вверх, попал на видео

Запись сделана в кабине лифта.



Представленная ниже видеозапись была получена в начале текущего месяца в Китае. Необычный ролик, снятый камерой наблюдения в лифте жилого дома, демонстрирует, предположительно, весьма загадочное явление, сообщает



На записи можно лицезреть девочку, которую неожиданно подбрасывает во время движения кабины лифта. Несчастный ребенок подлетает в воздух, ударяется о двери, затем движется еще немного вверх и, наконец, падает на пол. Насколько сильно юная китаянка пострадала, не сообщается. Между тем пользователи Всемирной паутины строят различные теории относительно причин произошедшего.



Скептики утверждают, что ничего необычного здесь нет, и у девочки наверняка оказался зажат шахтными дверями какой-нибудь элемент одежды. Другие же комментаторы предполагают, что речь идет о паранормальщине. Такие личности напоминают, что лифты и прежде вели себя необъяснимо. Так, широко известна история о старом валлийском отеле, который сносили в 1969 году. Несмотря на то, что здание обесточили, один из лифтов принялся ездить между этажами сам по себе, словно протестуя против уничтожения гостиницы. А рабочий, вошедший в его кабину, был вышвырнут оттуда некоей невидимой силой.



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Может и в китайском доме лифт тоже взбунтовался? Наверное, стоит прислушаться к мнению эзотериков, которые утверждают, что сознанием обладает в этом мире исключительно ВСЁ, даже искусственно созданные вещи. Лифты, кстати, ничем в этом плане не отличаются от автомобилей, некоторые из которых тоже часто начинают самостоятельную жизнь, к примеру, превращаясь в машины - сознательные убийцы…



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Представленная ниже видеозапись была получена в начале текущего месяца в Китае. Необычный ролик, снятый камерой наблюдения в лифте жилого дома, демонстрирует, предположительно, весьма загадочное явление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter На записи можно лицезреть девочку, которую неожиданно подбрасывает во время движения кабины лифта. Несчастный ребенок подлетает в воздух, ударяется о двери, затем движется еще немного вверх и, наконец, падает на пол. Насколько сильно юная китаянка пострадала, не сообщается. Между тем пользователи Всемирной паутины строят различные теории относительно причин произошедшего.Скептики утверждают, что ничего необычного здесь нет, и у девочки наверняка оказался зажат шахтными дверями какой-нибудь элемент одежды. Другие же комментаторы предполагают, что речь идет о паранормальщине. Такие личности напоминают, что лифты и прежде вели себя необъяснимо. Так, широко известна история о старом валлийском отеле, который сносили в 1969 году. Несмотря на то, что здание обесточили, один из лифтов принялся ездить между этажами сам по себе, словно протестуя против уничтожения гостиницы. А рабочий, вошедший в его кабину, был вышвырнут оттуда некоей невидимой силой.Может и в китайском доме лифт тоже взбунтовался? Наверное, стоит прислушаться к мнению эзотериков, которые утверждают, что сознанием обладает в этом мире исключительно ВСЁ, даже искусственно созданные вещи. Лифты, кстати, ничем в этом плане не отличаются от автомобилей, некоторые из которых тоже часто начинают самостоятельную жизнь, к примеру, превращаясь в машины - сознательные убийцы…



