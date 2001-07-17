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Эксперт назвал пять самых загадочных инцидентов на круизных лайнерах

Эксперт назвал пять самых загадочных инцидентов на круизных лайнерах Исчезновение людей - нередкое явление на таких судах.

Начиная с 1995 года на круизных лайнерах произошло 165 инцидентов пропажи людей без вести. Да, в состоянии алкогольного опьянения пассажиры нередко падают за борт и т.п., но имеются также по-настоящему загадочные случаи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Эми Линн Брэдли

В 1998 году девушка с семьей отправилась в круиз. До часу ночи она отдыхала в ночном клубе, где повстречалась с музыкантами одной группы. В 5:30 утра отец видел спящую дочь, а в 6:00 она уже бесследно исчезла.

Время от времени родителям поступает информация о дочери, незнакомцы даже присылают фотографии полуобнаженных девушек, похожих очень сильно на Эми. Возможно, девушка была продана в секс-рабство на Карибах.

Ребекка Кориам

Двадцатичетырехлетняя Ребекка пропала 22.05.2011 года перед инцидентом девушка говорила с кем-то по телефону печальным голосом. Скорее всего, её смыла волна (тогда был как раз шторм на море) или она сама выбросилась за борт. Последний случай родители девушки исключают. По их словам, из-за житейских проблем Ребекка не покончила бы с собой.

Фариба Амани

Сорокасемилетняя женщина отдыхала со своим сорокашестилетним мужчиной, с которым была знакома восемь месяцев. Женщина, по словам возлюбленного по имени Гольшани, находилась в магазинчике суверинов в 01:00. Пара договорилась встретиться уже в каюте.

Когда Гольшани пришел в каюту после казино, женщины не оказалось на месте. Мужчина лег спать, ничего не заподозрив. Уже в 7:00 он начал бить тревогу. Фарибу так и не нашли. По слухам, она была в подавленном состоянии, т.к. подозревала возлюбленного в изменах.

Аннет Мизенер

В 2004 году тридцатисемилетняя Аннет не вернулась из казино. В плавание по Мексиканской Ривьере она пустилась с родителями и взрослой дочерью. Следователи нашли только её кошелек возле перил на нижней палубе. Камера видеонаблюдения, которая могла поведать течение событий, оказалась заслонена картой планировки корабля.

Мерриан Карвер

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В 2004 году сорокалетняя Мерриан отправилась в путешествие на неделю по Аляске совершенно одна. По возвращении в каюте были только вещи женщины, которые члены экипажа отдали на благотворительность. Начали бить тревогу уже родственники Мерриан. Считается, что женщина покончила с собой, выпрыгнув за борт. Тела, правда, не нашли.
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 Теги: круизный лайнер, исчезновение

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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