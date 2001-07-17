Эксперт назвал пять самых загадочных инцидентов на круизных лайнерах

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В штате Огайо произошло сенсационное событие. Полиции удалось найти трех женщин, которых уже 10 считают пропавшими без вести. Этот случай уникален, потому что один из немногих, когда похищенных людей удается найти после такого длительного периода отсутствия. Аманда Джина и Мишель пропали в 2003 – 2004 годах, многие уже и не