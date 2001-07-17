Раздел: Невероятное
Эксперт назвал пять самых загадочных инцидентов на круизных лайнерах
Исчезновение людей - нередкое явление на таких судах.
Начиная с 1995 года на круизных лайнерах произошло 165 инцидентов пропажи людей без вести. Да, в состоянии алкогольного опьянения пассажиры нередко падают за борт и т.п., но имеются также по-настоящему загадочные случаи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эми Линн Брэдли
В 1998 году девушка с семьей отправилась в круиз. До часу ночи она отдыхала в ночном клубе, где повстречалась с музыкантами одной группы. В 5:30 утра отец видел спящую дочь, а в 6:00 она уже бесследно исчезла.
Время от времени родителям поступает информация о дочери, незнакомцы даже присылают фотографии полуобнаженных девушек, похожих очень сильно на Эми. Возможно, девушка была продана в секс-рабство на Карибах.
Ребекка Кориам
Двадцатичетырехлетняя Ребекка пропала 22.05.2011 года перед инцидентом девушка говорила с кем-то по телефону печальным голосом. Скорее всего, её смыла волна (тогда был как раз шторм на море) или она сама выбросилась за борт. Последний случай родители девушки исключают. По их словам, из-за житейских проблем Ребекка не покончила бы с собой.
Фариба Амани
Сорокасемилетняя женщина отдыхала со своим сорокашестилетним мужчиной, с которым была знакома восемь месяцев. Женщина, по словам возлюбленного по имени Гольшани, находилась в магазинчике суверинов в 01:00. Пара договорилась встретиться уже в каюте.
Когда Гольшани пришел в каюту после казино, женщины не оказалось на месте. Мужчина лег спать, ничего не заподозрив. Уже в 7:00 он начал бить тревогу. Фарибу так и не нашли. По слухам, она была в подавленном состоянии, т.к. подозревала возлюбленного в изменах.
Аннет Мизенер
В 2004 году тридцатисемилетняя Аннет не вернулась из казино. В плавание по Мексиканской Ривьере она пустилась с родителями и взрослой дочерью. Следователи нашли только её кошелек возле перил на нижней палубе. Камера видеонаблюдения, которая могла поведать течение событий, оказалась заслонена картой планировки корабля.
Мерриан Карвер
Читайте также: Полтергейст, подбросивший китаянку на метр вверх, попал на видео
В 2004 году сорокалетняя Мерриан отправилась в путешествие на неделю по Аляске совершенно одна. По возвращении в каюте были только вещи женщины, которые члены экипажа отдали на благотворительность. Начали бить тревогу уже родственники Мерриан. Считается, что женщина покончила с собой, выпрыгнув за борт. Тела, правда, не нашли.
Начиная с 1995 года на круизных лайнерах произошло 165 инцидентов пропажи людей без вести. Да, в состоянии алкогольного опьянения пассажиры нередко падают за борт и т.п., но имеются также по-настоящему загадочные случаи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эми Линн Брэдли
В 1998 году девушка с семьей отправилась в круиз. До часу ночи она отдыхала в ночном клубе, где повстречалась с музыкантами одной группы. В 5:30 утра отец видел спящую дочь, а в 6:00 она уже бесследно исчезла.
Время от времени родителям поступает информация о дочери, незнакомцы даже присылают фотографии полуобнаженных девушек, похожих очень сильно на Эми. Возможно, девушка была продана в секс-рабство на Карибах.
Ребекка Кориам
Двадцатичетырехлетняя Ребекка пропала 22.05.2011 года перед инцидентом девушка говорила с кем-то по телефону печальным голосом. Скорее всего, её смыла волна (тогда был как раз шторм на море) или она сама выбросилась за борт. Последний случай родители девушки исключают. По их словам, из-за житейских проблем Ребекка не покончила бы с собой.
Фариба Амани
Сорокасемилетняя женщина отдыхала со своим сорокашестилетним мужчиной, с которым была знакома восемь месяцев. Женщина, по словам возлюбленного по имени Гольшани, находилась в магазинчике суверинов в 01:00. Пара договорилась встретиться уже в каюте.
Когда Гольшани пришел в каюту после казино, женщины не оказалось на месте. Мужчина лег спать, ничего не заподозрив. Уже в 7:00 он начал бить тревогу. Фарибу так и не нашли. По слухам, она была в подавленном состоянии, т.к. подозревала возлюбленного в изменах.
Аннет Мизенер
В 2004 году тридцатисемилетняя Аннет не вернулась из казино. В плавание по Мексиканской Ривьере она пустилась с родителями и взрослой дочерью. Следователи нашли только её кошелек возле перил на нижней палубе. Камера видеонаблюдения, которая могла поведать течение событий, оказалась заслонена картой планировки корабля.
Мерриан Карвер
Читайте также: Полтергейст, подбросивший китаянку на метр вверх, попал на видео
В 2004 году сорокалетняя Мерриан отправилась в путешествие на неделю по Аляске совершенно одна. По возвращении в каюте были только вещи женщины, которые члены экипажа отдали на благотворительность. Начали бить тревогу уже родственники Мерриан. Считается, что женщина покончила с собой, выпрыгнув за борт. Тела, правда, не нашли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
611
0
Также советуем посмотреть
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
- Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
Оставьте свой комментарий