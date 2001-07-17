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На Черкащине ученые раскопали могилу "ведьмы"

На Черкащине ученые раскопали могилу "ведьмы"Ученые установили, что "ведьмой" была девушка возрастом до 25 лет

В селе Легедзино Черкасской области ученые обнаружили могилу "ведьмы", датированную III-IV ст. н.э. Об этом сообщил сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Похороненная — в возрасте до 25 лет. Лежит лицом вниз, с заведенной за спину рукой. Привычный для того времени погребальный инвентарь отсутствует", - сказал он.

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По словам Диденко, могила относится к эпохе черняховской культуры, которая существовала на территории нашей страны первые пять столетий нашей эры. Причиной столь необычных похорон может служить то, что девушку считали ведьмой.
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 Теги: Черкасская область, раскопки

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Сегодня, 10:18 » Автор: Татьяна Ларина
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