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Раздел: Невероятное  
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В США открыли новый вид динозавров

В США открыли новый вид динозавровДинозавр был покрыт крепким костяным панцирем.

Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров. Об сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.
Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.

По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.
Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.

Ранее сообщалось, что десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи.

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Как отмечалось, следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет.
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 Теги: США, динозавр, панцир

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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