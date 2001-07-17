Раздел: Невероятное
В США открыли новый вид динозавров
Динозавр был покрыт крепким костяным панцирем.
Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров. Об сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.
Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.
Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.
Ранее сообщалось, что десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи.
Читайте также: Ученые обнаружили совершенно новый вид динозавров
Как отмечалось, следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет.
Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров. Об сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.
Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.
Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.
Ранее сообщалось, что десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи.
Читайте также: Ученые обнаружили совершенно новый вид динозавров
Как отмечалось, следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
356
0
Также советуем посмотреть
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
Оставьте свой комментарий