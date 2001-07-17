Раздел: Невероятное
Астрономы показали инфракрасные снимки Титана
Большую часть поверхности занимают голубые и фиолетовые области.
Учёные из NASA опубликовали шесть новых фотографий крупнейшего спутника Сатурна – Титана, выполненных в инфракрасном спектре. На данный момент это самые детальные снимки объекта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ранее из-за толстой атмосферы луны не удавалось подробно рассмотреть этот объект в видимой части спектра. А снимки инфракрасного спектра получались плохого качества и с явно заметными стыками, так как делались в разное время и с разными метеорологическими условиями на планете.
Но благодаря зонду Cassini за 13 лет были составлены снимки, из разных частей «мозаики», усилием специалистов загладив все огрехи и стыки, получив самую подробную и чёткую на сегодняшний день карту Титана.
Читайте также: Астрономы показали уникальные снимки Плутона
Из этой подборки фотографий точно ясно, что луна имеет многообразную поверхность, с обилием геологических качеств. Большую часть поверхности занимают голубые и фиолетовые области, что позволило выдвинуть предположение, что на объекте присутствует вода, и возможно даже жизнь.
Учёные из NASA опубликовали шесть новых фотографий крупнейшего спутника Сатурна – Титана, выполненных в инфракрасном спектре. На данный момент это самые детальные снимки объекта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ранее из-за толстой атмосферы луны не удавалось подробно рассмотреть этот объект в видимой части спектра. А снимки инфракрасного спектра получались плохого качества и с явно заметными стыками, так как делались в разное время и с разными метеорологическими условиями на планете.
Но благодаря зонду Cassini за 13 лет были составлены снимки, из разных частей «мозаики», усилием специалистов загладив все огрехи и стыки, получив самую подробную и чёткую на сегодняшний день карту Титана.
Читайте также: Астрономы показали уникальные снимки Плутона
Из этой подборки фотографий точно ясно, что луна имеет многообразную поверхность, с обилием геологических качеств. Большую часть поверхности занимают голубые и фиолетовые области, что позволило выдвинуть предположение, что на объекте присутствует вода, и возможно даже жизнь.
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