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Раздел: Невероятное  
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Астрономы показали инфракрасные снимки Титана

Астрономы показали инфракрасные снимки Титана Большую часть поверхности занимают голубые и фиолетовые области.

Учёные из NASA опубликовали шесть новых фотографий крупнейшего спутника Сатурна – Титана, выполненных в инфракрасном спектре. На данный момент это самые детальные снимки объекта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ранее из-за толстой атмосферы луны не удавалось подробно рассмотреть этот объект в видимой части спектра. А снимки инфракрасного спектра получались плохого качества и с явно заметными стыками, так как делались в разное время и с разными метеорологическими условиями на планете.

Но благодаря зонду Cassini за 13 лет были составлены снимки, из разных частей «мозаики», усилием специалистов загладив все огрехи и стыки, получив самую подробную и чёткую на сегодняшний день карту Титана.

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Из этой подборки фотографий точно ясно, что луна имеет многообразную поверхность, с обилием геологических качеств. Большую часть поверхности занимают голубые и фиолетовые области, что позволило выдвинуть предположение, что на объекте присутствует вода, и возможно даже жизнь.

Астрономы показали инфракрасные снимки Титана

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 Теги: Астрономы, Титан, фото

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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