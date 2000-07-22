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Раздел: Невероятное  
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Названо самое живучее существо на планете

Названо самое живучее существо на планетеТихоходок обнаруживали на высотных пиках Гималаев.

Мы, люди, верим, что практически неистребимы, но оказывается, что есть уникальное создание — еще более живучее, чем мы, которое просто невозможно убить. Встречайте тихоходку — одно из самых стойких существ в мире, а может, и во Вселенной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Тихоходку обычно называют водяным медведем, потому что она чаще всего встречается в воде, где предпочитает обитать, а еще из-за медленной походки, которая напоминает медвежью. Самая большая взрослая тихоходка длиной примерно 0,5 мм или 1/20 см, что меньше блохи и личинки клеща. Самые ранние имеющиеся у нас окаменелости вида тихоходок датируются кембрийским периодом — около 530 миллионов лет назад.

Тихоходок обнаруживали на высотных пиках Гималаев, в глубоких океанских впадинах, грязевых вулканах и тропических лесах. Эти уникальные создания попадают в новую среду и помогают установить экосистему, как золотоискатели, обосновавшиеся на границе. Многие тихоходки могут впадать в обезвоженное состояние, чтобы выжить в практически любой опасной внешней среде.

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Они сворачиваются клубком, их тела становятся похожими на стекло, и они вводят себя в стазис, во время которого практически неуязвимы. Тихоходки пережили все возможные периоды массового вымирания — от ордовикско-силурийского 440 миллионов лет назад вплоть до событий, которые уничтожили динозавров. Условия на Марсе находятся в пределах возможностей выживания тихоходок, если предположить, что там есть достаточно воды для поддержания их жизни.

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 Теги: Тихоходка, существо, Земля

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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