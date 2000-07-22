Раздел: Невероятное
Астрономы зафиксировали движение странного объекта около Солнца
Ученым не удалось объяснить происхождение НЛО.
Американская автоматическая обсерватория «STEREO», запущенная на гелиоцентрическую орбиту для изучения солнечной активности, засекла в конце мая нынешнего года нечто поистине поразительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Статичное фото этого неопознанного космического объекта вряд ли особо впечатлит многих из нас, однако включив представленную ниже видеозапись, вы наверняка придете в огромное удивление. Что же это такое? Откуда оно взялось возле Солнца и куда направлялось?
Загадочный ролик был загружен на уфологический YouTube-канал «A51:S Studios». По словам автора канала, данные кадры однозначно демонстрируют гигантское космическое судно, похожее на кольцо со вписанным в него ромбом. Если это действительно так, то габариты НЛО сопоставимы с размерами целой планеты! Несмотря на то что видео появилось в Интернете еще два месяца назад, оно только сейчас заинтересовало многочисленных уфологов и конспирологов (esoreiter.ru).
Среди специалистов разгорелись жаркие дебаты относительно природы этого явления. Ни у кого не возникает сомнений, что данный объект не может являться астероидом или помехами в спектрометре обсерватории, однако исследователи не могут прийти к консенсусу, кто же соорудил эту невероятную структуру. Некоторые конспирологи предполагают, что речь может идти о секретной космической станции, сооруженной сильными мира сего для будущего переселения туда с Земли.
Читайте также: Эксперт назвал пять самых загадочных инцидентов на круизных лайнерах
Что касается уфологов, то у них имеется иная точка зрения по этому поводу. Исследователи непознанных объектов и внеземных цивилизаций высказывают мнение, что перед нами все-таки космический корабль пришельцев, причем не абы какой, а боевой. По словам экспертов, такой крейсер мог бы уничтожить нашу планету за одну секунду с куда более внушительного расстояния, но раз этого пока не произошло, значит «зеленые человечки» ничего против нас не имеют.
Американская автоматическая обсерватория «STEREO», запущенная на гелиоцентрическую орбиту для изучения солнечной активности, засекла в конце мая нынешнего года нечто поистине поразительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Статичное фото этого неопознанного космического объекта вряд ли особо впечатлит многих из нас, однако включив представленную ниже видеозапись, вы наверняка придете в огромное удивление. Что же это такое? Откуда оно взялось возле Солнца и куда направлялось?
Загадочный ролик был загружен на уфологический YouTube-канал «A51:S Studios». По словам автора канала, данные кадры однозначно демонстрируют гигантское космическое судно, похожее на кольцо со вписанным в него ромбом. Если это действительно так, то габариты НЛО сопоставимы с размерами целой планеты! Несмотря на то что видео появилось в Интернете еще два месяца назад, оно только сейчас заинтересовало многочисленных уфологов и конспирологов (esoreiter.ru).
Среди специалистов разгорелись жаркие дебаты относительно природы этого явления. Ни у кого не возникает сомнений, что данный объект не может являться астероидом или помехами в спектрометре обсерватории, однако исследователи не могут прийти к консенсусу, кто же соорудил эту невероятную структуру. Некоторые конспирологи предполагают, что речь может идти о секретной космической станции, сооруженной сильными мира сего для будущего переселения туда с Земли.
Читайте также: Эксперт назвал пять самых загадочных инцидентов на круизных лайнерах
Что касается уфологов, то у них имеется иная точка зрения по этому поводу. Исследователи непознанных объектов и внеземных цивилизаций высказывают мнение, что перед нами все-таки космический корабль пришельцев, причем не абы какой, а боевой. По словам экспертов, такой крейсер мог бы уничтожить нашу планету за одну секунду с куда более внушительного расстояния, но раз этого пока не произошло, значит «зеленые человечки» ничего против нас не имеют.
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