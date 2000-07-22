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Исследователей обеспокоила странная реакция в недрах Земли

Исследователей обеспокоила странная реакция в недрах Земли Ученые обнаружили сигнал, точный источник которого неизвестен.

Группа физиков уловила на территории Антарктиды странный радиосигнал, когда исследовала в прошлом месяце космические лучи. До сих пор специалисты не могут понять, откуда поступает сигнал, улавливаемый аппаратом ANITA, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Потоки нейтрино обычно ученые регистрируют при помощи специального прибора, который устанавливают на глубине два километра. В нашем же случае используется целая группа антенн, летающая над Антарктидой.

Когда нейтрино соединяются с атомными ядрами, возникает стена заряженных частиц, от которой и исходят радиоволны. ANITA выяснил, что у изучаемых частиц вертикальная поляризация, а не горизонтальная, как обычно. Это позволяет различать ученым типы сигналов. Помимо этого, аппаратом был определен и угол прохождения сигнала, что дает возможность определить координаты источника.

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За два месяца ученые ни на шаг не приблизились к разгадке феномена. Складывается впечатление, что рядом с нами образовалась черная дыра либо мимо Земли пролетает звезда. Ученые заявляют, что, скорее всего, в недрах планеты происходят термоядерные реакции, они-то и порождают нейтрино.
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 Теги: Земля, нейтрино

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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