Раздел: Невероятное
В США очевидец снял "чупакабру" на видео
Насчет биологического вида загадочного животного идут оживленные споры.
Жители американского города Фэрибо и окрестных территорий вот уже две недели сообщают о появлении здесь странного животного, похожего на легендарную чупакабру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Непонятное существо, выглядящее как лысый зверь из семейства псовые, подбирается к людским жилищам, роется в мусоре и даже вступает в схватки с домашними собаками. Загадочный нарушитель некоторое время имел здесь полулегендарный статус, пока один из горожан не запечатлел его на видео (esoreiter.ru).
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как предполагаемая чупакабра поедает что-то возле случайного дома в Фэрибо. Животное в самом деле имеет странную внешность и даже несколько напоминает крупное сумчатое млекопитающее. Поговаривают, что похожий зверь также объявился недавно в городе Дублине, штат Огайо, то есть в 1126 километрах от Фэрибо. С чем такой феномен связан, не могут объяснить пока даже видавшие виды криптозоологи.
Между тем специалисты из службы по отлову диких животных сообщают, что, скорее всего, речь идет о больных чесоткой лисах. В особо запущенных случаях это заразное кожное заболевание полностью лишает зверей шерсти, что изменяет некоторых из них до неузнаваемости. Если не верите, то посмотрите в Интернете, как выглядят лысые медведи или еноты.
Читайте также: Астрономы зафиксировали движение странного объекта около Солнца
Впрочем, пока нет никаких доказательств, что перед нами какое-то неизвестное официальной науке существо. Как, впрочем, нет неоспоримых доказательств и обратного…
Жители американского города Фэрибо и окрестных территорий вот уже две недели сообщают о появлении здесь странного животного, похожего на легендарную чупакабру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Непонятное существо, выглядящее как лысый зверь из семейства псовые, подбирается к людским жилищам, роется в мусоре и даже вступает в схватки с домашними собаками. Загадочный нарушитель некоторое время имел здесь полулегендарный статус, пока один из горожан не запечатлел его на видео (esoreiter.ru).
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как предполагаемая чупакабра поедает что-то возле случайного дома в Фэрибо. Животное в самом деле имеет странную внешность и даже несколько напоминает крупное сумчатое млекопитающее. Поговаривают, что похожий зверь также объявился недавно в городе Дублине, штат Огайо, то есть в 1126 километрах от Фэрибо. С чем такой феномен связан, не могут объяснить пока даже видавшие виды криптозоологи.
Между тем специалисты из службы по отлову диких животных сообщают, что, скорее всего, речь идет о больных чесоткой лисах. В особо запущенных случаях это заразное кожное заболевание полностью лишает зверей шерсти, что изменяет некоторых из них до неузнаваемости. Если не верите, то посмотрите в Интернете, как выглядят лысые медведи или еноты.
Читайте также: Астрономы зафиксировали движение странного объекта около Солнца
Впрочем, пока нет никаких доказательств, что перед нами какое-то неизвестное официальной науке существо. Как, впрочем, нет неоспоримых доказательств и обратного…
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