Раздел: Невероятное
На древней статуе нашли предмет, похожий на ноутбук
Статуя была создана 2500 лет назад.
Несмотря на то, что данное удивительное открытие было сделано еще несколько лет назад, оно не наделало тогда большой сенсации, поэтому зарубежные конспирологи и альтернативные историки посчитали нужным снова напомнить о нем миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Согласно экстравагантному предположению этих специалистов, былые цивилизации вполне могли пользоваться ноутбуками и другими высокими технологиями, на что, дескать, указывает одна 2500-летняя античная статуя. Обнаружение на древних произведениях искусства загадочных предметов и объектов, разумеется, довольно распространено, однако в нашем случае речь идет о чем-то по-настоящему уникальном.
Необычное изваяние, способное, по мнению конспирологов, переписать историю, находится сегодня в известном лос-анджелесском художественном музее Гетти. Мраморная скульптура греко-римской эпохи изображает двух людей, один из которых демонстрирует или презентует другому нечто совершенно необъяснимое. Этот предмет поразительно похож на современный ноутбук с двумя круглыми разъемами на правом боку!
Многие пользователи Всемирной паутины сразу пришли к выводу, что это и есть портативный компьютер, который был изобретен древними людьми или подарен им представителями инопланетной цивилизации, способствовавшими технологическому развитию землян.
Впрочем, далеко не все завсегдатаи Интернета поверили в то, что это действительно лэптоп. Более скептические комментаторы говорят, что таинственная статуя наверняка изображает письменные дощечки, книгу, шкатулку с драгоценностями или что-то в этом роде.
Потом, не нужно сбрасывать со счета и художественную фантазию скульптора, который самую обычную вещь того времени мог преподнести несколько иначе, символически что ли, отчего она может приобрести в наших глазах совершенно непонятное значение.
Читайте также: Астрономы зафиксировали движение странного объекта около Солнца
И теперь каждый может сам нафантазировать все, что хочет - такова задумка художника…
Несмотря на то, что данное удивительное открытие было сделано еще несколько лет назад, оно не наделало тогда большой сенсации, поэтому зарубежные конспирологи и альтернативные историки посчитали нужным снова напомнить о нем миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Согласно экстравагантному предположению этих специалистов, былые цивилизации вполне могли пользоваться ноутбуками и другими высокими технологиями, на что, дескать, указывает одна 2500-летняя античная статуя. Обнаружение на древних произведениях искусства загадочных предметов и объектов, разумеется, довольно распространено, однако в нашем случае речь идет о чем-то по-настоящему уникальном.
Необычное изваяние, способное, по мнению конспирологов, переписать историю, находится сегодня в известном лос-анджелесском художественном музее Гетти. Мраморная скульптура греко-римской эпохи изображает двух людей, один из которых демонстрирует или презентует другому нечто совершенно необъяснимое. Этот предмет поразительно похож на современный ноутбук с двумя круглыми разъемами на правом боку!
Многие пользователи Всемирной паутины сразу пришли к выводу, что это и есть портативный компьютер, который был изобретен древними людьми или подарен им представителями инопланетной цивилизации, способствовавшими технологическому развитию землян.
Впрочем, далеко не все завсегдатаи Интернета поверили в то, что это действительно лэптоп. Более скептические комментаторы говорят, что таинственная статуя наверняка изображает письменные дощечки, книгу, шкатулку с драгоценностями или что-то в этом роде.
Потом, не нужно сбрасывать со счета и художественную фантазию скульптора, который самую обычную вещь того времени мог преподнести несколько иначе, символически что ли, отчего она может приобрести в наших глазах совершенно непонятное значение.
Читайте также: Астрономы зафиксировали движение странного объекта около Солнца
И теперь каждый может сам нафантазировать все, что хочет - такова задумка художника…
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