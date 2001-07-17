» » Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте
Раздел: Невероятное  
0

Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте

Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте Этот саркофаг стал одним из самых необычных за всю историю археологии.

Египетским ученым удалось вскрыть загадочный 30-тонный саркофаг из черного гранита, найденный недавно в Александрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Интригующая находка была сделана в начале текущего месяца прямо посреди жилого района во время строительных работ. Недалеко от каменного гроба строители обнаружили голову мраморной статуи и некоторые другие древние артефакты. На место раскопок выехали археологи, оцепившие территорию и начавшие изучение артефактов.

Необычные габариты и цвет саркофага быстро привлекли внимание журналистов, и газетчики вместе со специалистами начали гадать, что же находится в гранитном коробе. Выдвигались предположения, что там покоятся останки царя, фараона или даже самого Александра Македонского, чья могила до сих пор не найдена учеными. Кроме того, сразу поползли слухи о том, будто могилу до сих пор не разграбили по той причине, что в гробу запечатаны некие «злые силы».

Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте


Поначалу археологи предполагали, что здесь погребен низший жрец, поскольку на саркофаге отсутствуют какие-либо надписи, указывающие на высокий статус покойника. Тем не менее, открыв погребальный короб, специалисты обнаружили в нем сразу троих умерших, двое из которых наверняка относились к высшему обществу. Останки плавали в грязно-красной жидкости, из чего исследователи заключили, что тела пострадали из-за попадавших в отверстия саркофага вод.

Египтяне уже приступили к анализу найденных скелетов. По предварительным данным, одно из тел принадлежит убитому на поле боя воину. У мужчины сильно поврежден череп и имеются множественные переломы других костей. Вероятно, враги причинили ему существенный урон и проломили голову острым предметом, а земляки похоронили с почестями. Впрочем, это не объясняет, почему воина погребли в столь дорогом саркофаге с двумя другими людьми из иного сословия.

Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте


На остальных останках нет каких-либо следов повреждений, однако их могут выявить грядущие лабораторные исследования. По словам археологов, в ближайшее время они намерены провести компьютерную томографию с целью восстановить внешность покойных, а также определить их возраст и возможные заболевания.

Читайте также: Исследователей обеспокоила странная реакция в недрах Земли

В целом ученые называют эти находки достаточно таинственными, интригующими и требующими дальнейшего исследования. Может, эти находки даже станут потенциально сенсационными.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Египет, саркофаг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
     373
     0

Похожие новости по теме

В Египте археологи открыли таинственный черный саркофаг В Египте археологи открыли таинственный черный саркофаг

Ходили слухи о проклятии для тех, кто решится открыть саркофаг.

В Египте началась операция по вскрытию черного саркофага В Египте началась операция по вскрытию черного саркофага

На территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта.

Археологи в Египте надеются открыть тайны черного саркофага Археологи в Египте надеются открыть тайны черного саркофага

Ученые-археологи и сотрудники Министерства по делам памятников древности Египта разрабатывают план подъема на поверхность таинственного черного саркофага, обнаруженного недавно под зданием в Александрии.

В Египте обнаружили крупнейший саркофаг В Египте обнаружили крупнейший саркофаг

Египетские археологи обнаружили самый крупный гранитный саркофаг, когда-либо найденный в Александрии.

В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге

Саркофаг хранился в университетском музее Сиднея.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх