Раздел: Невероятное
Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте
Этот саркофаг стал одним из самых необычных за всю историю археологии.
Египетским ученым удалось вскрыть загадочный 30-тонный саркофаг из черного гранита, найденный недавно в Александрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Интригующая находка была сделана в начале текущего месяца прямо посреди жилого района во время строительных работ. Недалеко от каменного гроба строители обнаружили голову мраморной статуи и некоторые другие древние артефакты. На место раскопок выехали археологи, оцепившие территорию и начавшие изучение артефактов.
Необычные габариты и цвет саркофага быстро привлекли внимание журналистов, и газетчики вместе со специалистами начали гадать, что же находится в гранитном коробе. Выдвигались предположения, что там покоятся останки царя, фараона или даже самого Александра Македонского, чья могила до сих пор не найдена учеными. Кроме того, сразу поползли слухи о том, будто могилу до сих пор не разграбили по той причине, что в гробу запечатаны некие «злые силы».
Поначалу археологи предполагали, что здесь погребен низший жрец, поскольку на саркофаге отсутствуют какие-либо надписи, указывающие на высокий статус покойника. Тем не менее, открыв погребальный короб, специалисты обнаружили в нем сразу троих умерших, двое из которых наверняка относились к высшему обществу. Останки плавали в грязно-красной жидкости, из чего исследователи заключили, что тела пострадали из-за попадавших в отверстия саркофага вод.
Египтяне уже приступили к анализу найденных скелетов. По предварительным данным, одно из тел принадлежит убитому на поле боя воину. У мужчины сильно поврежден череп и имеются множественные переломы других костей. Вероятно, враги причинили ему существенный урон и проломили голову острым предметом, а земляки похоронили с почестями. Впрочем, это не объясняет, почему воина погребли в столь дорогом саркофаге с двумя другими людьми из иного сословия.
На остальных останках нет каких-либо следов повреждений, однако их могут выявить грядущие лабораторные исследования. По словам археологов, в ближайшее время они намерены провести компьютерную томографию с целью восстановить внешность покойных, а также определить их возраст и возможные заболевания.
Читайте также: Исследователей обеспокоила странная реакция в недрах Земли
В целом ученые называют эти находки достаточно таинственными, интригующими и требующими дальнейшего исследования. Может, эти находки даже станут потенциально сенсационными.
Египетским ученым удалось вскрыть загадочный 30-тонный саркофаг из черного гранита, найденный недавно в Александрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Интригующая находка была сделана в начале текущего месяца прямо посреди жилого района во время строительных работ. Недалеко от каменного гроба строители обнаружили голову мраморной статуи и некоторые другие древние артефакты. На место раскопок выехали археологи, оцепившие территорию и начавшие изучение артефактов.
Необычные габариты и цвет саркофага быстро привлекли внимание журналистов, и газетчики вместе со специалистами начали гадать, что же находится в гранитном коробе. Выдвигались предположения, что там покоятся останки царя, фараона или даже самого Александра Македонского, чья могила до сих пор не найдена учеными. Кроме того, сразу поползли слухи о том, будто могилу до сих пор не разграбили по той причине, что в гробу запечатаны некие «злые силы».
Поначалу археологи предполагали, что здесь погребен низший жрец, поскольку на саркофаге отсутствуют какие-либо надписи, указывающие на высокий статус покойника. Тем не менее, открыв погребальный короб, специалисты обнаружили в нем сразу троих умерших, двое из которых наверняка относились к высшему обществу. Останки плавали в грязно-красной жидкости, из чего исследователи заключили, что тела пострадали из-за попадавших в отверстия саркофага вод.
Египтяне уже приступили к анализу найденных скелетов. По предварительным данным, одно из тел принадлежит убитому на поле боя воину. У мужчины сильно поврежден череп и имеются множественные переломы других костей. Вероятно, враги причинили ему существенный урон и проломили голову острым предметом, а земляки похоронили с почестями. Впрочем, это не объясняет, почему воина погребли в столь дорогом саркофаге с двумя другими людьми из иного сословия.
На остальных останках нет каких-либо следов повреждений, однако их могут выявить грядущие лабораторные исследования. По словам археологов, в ближайшее время они намерены провести компьютерную томографию с целью восстановить внешность покойных, а также определить их возраст и возможные заболевания.
Читайте также: Исследователей обеспокоила странная реакция в недрах Земли
В целом ученые называют эти находки достаточно таинственными, интригующими и требующими дальнейшего исследования. Может, эти находки даже станут потенциально сенсационными.
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