Стало известно содержание таинственного черного саркофага, найденного в Египте

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Ходили слухи о проклятии для тех, кто решится открыть саркофаг.

На территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта.

Ученые-археологи и сотрудники Министерства по делам памятников древности Египта разрабатывают план подъема на поверхность таинственного черного саркофага, обнаруженного недавно под зданием в Александрии.