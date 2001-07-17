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Человечество вступило в новую эпоху

Человечество вступило в новую эпохуМеждународная комиссия по стратиграфии утвердила новую эпоху.

Международная комиссия по стратиграфии официально объявила о новой эпохе – мегхалайской эре, которая началась 4200 лет назад и длится по сей день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Мегхалайская эра началась с глобальной засухи, уничтожившая несколько древних цивилизаций от Египта до Китая.

Идея мегхалайской эры была впервые предложена 7 лет назад из-за особых химических следов, которые нашли в сталактитах и сталагмитах. Сталагмит, который нашли в северо-восточном индийском штате Мегхалайя, стал лучшим доказательством этого и потому дал свое имя новой эпохе.

Вместе с мегхалайской эрой на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский (между 8326 и 4250 лет) и гренландский периоды (между 11 700 и 8326 лет назад) – все они стали частью эпохи голоцена, начавшийся 11700 лет назад.

Гренландская эпоха началась, когда планета остыла вследствие таяния канадских льдов, северогриппианская эпоха началась с уходом ледников, а мегхалайская — с масштабной засухи, продлившейся 200 лет.

Для определения границ эпох использовались геологические маркеры, свидетельствующие о перемене климата.

Напомним, что сейчас мы живем во времена фанерозийского эона, кайнозойской эры, четвертичного периода, век голоцена и в мегхалайскую эпоху.

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Стоит отметить, что часть ученых выступили против признания мегхалайской эпохи, ввиду продолжающихся дискуссий об определении нового геологического периода, характеризующегося активностью человека, — антропоцена.

Человечество вступило в новую эпоху
Человечество вступило в новую эпоху
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 Теги: человечество, эпоха

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Сегодня, 10:04 » Автор: Татьяна Ларина
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