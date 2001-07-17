Раздел: Невероятное
Человечество вступило в новую эпоху
Международная комиссия по стратиграфии утвердила новую эпоху.
Международная комиссия по стратиграфии официально объявила о новой эпохе – мегхалайской эре, которая началась 4200 лет назад и длится по сей день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мегхалайская эра началась с глобальной засухи, уничтожившая несколько древних цивилизаций от Египта до Китая.
Идея мегхалайской эры была впервые предложена 7 лет назад из-за особых химических следов, которые нашли в сталактитах и сталагмитах. Сталагмит, который нашли в северо-восточном индийском штате Мегхалайя, стал лучшим доказательством этого и потому дал свое имя новой эпохе.
Вместе с мегхалайской эрой на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский (между 8326 и 4250 лет) и гренландский периоды (между 11 700 и 8326 лет назад) – все они стали частью эпохи голоцена, начавшийся 11700 лет назад.
Гренландская эпоха началась, когда планета остыла вследствие таяния канадских льдов, северогриппианская эпоха началась с уходом ледников, а мегхалайская — с масштабной засухи, продлившейся 200 лет.
Для определения границ эпох использовались геологические маркеры, свидетельствующие о перемене климата.
Напомним, что сейчас мы живем во времена фанерозийского эона, кайнозойской эры, четвертичного периода, век голоцена и в мегхалайскую эпоху.
Читайте также: Для планеты Земля наступила новая эпоха
Стоит отметить, что часть ученых выступили против признания мегхалайской эпохи, ввиду продолжающихся дискуссий об определении нового геологического периода, характеризующегося активностью человека, — антропоцена.
Международная комиссия по стратиграфии официально объявила о новой эпохе – мегхалайской эре, которая началась 4200 лет назад и длится по сей день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мегхалайская эра началась с глобальной засухи, уничтожившая несколько древних цивилизаций от Египта до Китая.
Идея мегхалайской эры была впервые предложена 7 лет назад из-за особых химических следов, которые нашли в сталактитах и сталагмитах. Сталагмит, который нашли в северо-восточном индийском штате Мегхалайя, стал лучшим доказательством этого и потому дал свое имя новой эпохе.
Вместе с мегхалайской эрой на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский (между 8326 и 4250 лет) и гренландский периоды (между 11 700 и 8326 лет назад) – все они стали частью эпохи голоцена, начавшийся 11700 лет назад.
Гренландская эпоха началась, когда планета остыла вследствие таяния канадских льдов, северогриппианская эпоха началась с уходом ледников, а мегхалайская — с масштабной засухи, продлившейся 200 лет.
Для определения границ эпох использовались геологические маркеры, свидетельствующие о перемене климата.
Напомним, что сейчас мы живем во времена фанерозийского эона, кайнозойской эры, четвертичного периода, век голоцена и в мегхалайскую эпоху.
Читайте также: Для планеты Земля наступила новая эпоха
Стоит отметить, что часть ученых выступили против признания мегхалайской эпохи, ввиду продолжающихся дискуссий об определении нового геологического периода, характеризующегося активностью человека, — антропоцена.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1202
0
Также советуем посмотреть
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
Оставьте свой комментарий