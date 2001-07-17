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Ученые открыли новый вид динозавров

Ученые открыли новый вид динозавровПалеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров.

Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.

Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.

Ранее сообщалось, что десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи.

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Как отмечалось, следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет.
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 Теги: динозавры, ученые

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Сегодня, 15:05 » Автор: Татьяна Ларина
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