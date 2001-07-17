Раздел: Невероятное
Ученые предупредили об опасности таяния огромного айсберга
Гигантский осколок откололся от ледника Ларсена в Антарктиде в прошлом году.
Ученые рассказали об опасности таяния мега-айсберга. Хотя таяние конкретно этого ледового обломка, как рассказали ученые, повысит уровень мирового океана всего на несколько миллиметров, процесс таяния льдов в глобальных масштабах таит в себе опасности для людей и планеты в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Процесс глобального потепления, вызванный куполом из парниковых газов, сохраняющим тепло, вызывает серьезные экологические проблемы. В результате меняется климат всей планеты в целом и значительно ускоряется таяние ледников.
90% ледового покрова Земли сосредоточены в Антарктиде. Площадь ледников материка составляет больше 14 миллионов квадратных километров. За последние полвека скорость таяния льдов значительно увеличилась. Она настолько велика, что через несколько лет на Гренландии может совсем не остаться ледников. Полное таяние гренландских льдов приведет к подъему уровня мирового океана на 6 метров. Понятно, что такой подъем воды обернется катастрофой для многих прибрежных населенных пунктов.
Еще один пессимистический прогноз ученых: в результате освобождения тектонических плит от громадной массы ледников эти плиты могут начать смещаться. Если эти прогнозы сбудутся, то таяние ледников может спровоцировать возникновение второго «огненного кольца» вулканов на планете. Только на этот раз центры извержений будут находиться не в относительно безопасном для нас Тихом океане, а прямо у берегов Европы.
Читайте также: NASA показало фотографию огромного айсберга
В Антарктиде тоже ситуация вызывает тревогу. На ледовом материке скорость таяния льдов также увеличивается, вместо ледников образуются целые ледниковые озера. При сохранении нынешней скорости таяния антарктических льдов все льды Антарктики могут растаять уже через несколько десятилетий. Это приведет к подъему уровня воды в мировом океане на 60 метров. Будут затоплены десятки прибрежных городов, в том числе европейских и американских столиц. Глобальные климатические изменения приведут к резкому повышению количества стихийных бедствий – ураганов, цунами и наводнений. Многократно усилятся различные эпидемии, что приведет к гибели миллионов людей.
Ученые рассказали об опасности таяния мега-айсберга. Хотя таяние конкретно этого ледового обломка, как рассказали ученые, повысит уровень мирового океана всего на несколько миллиметров, процесс таяния льдов в глобальных масштабах таит в себе опасности для людей и планеты в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Процесс глобального потепления, вызванный куполом из парниковых газов, сохраняющим тепло, вызывает серьезные экологические проблемы. В результате меняется климат всей планеты в целом и значительно ускоряется таяние ледников.
90% ледового покрова Земли сосредоточены в Антарктиде. Площадь ледников материка составляет больше 14 миллионов квадратных километров. За последние полвека скорость таяния льдов значительно увеличилась. Она настолько велика, что через несколько лет на Гренландии может совсем не остаться ледников. Полное таяние гренландских льдов приведет к подъему уровня мирового океана на 6 метров. Понятно, что такой подъем воды обернется катастрофой для многих прибрежных населенных пунктов.
Еще один пессимистический прогноз ученых: в результате освобождения тектонических плит от громадной массы ледников эти плиты могут начать смещаться. Если эти прогнозы сбудутся, то таяние ледников может спровоцировать возникновение второго «огненного кольца» вулканов на планете. Только на этот раз центры извержений будут находиться не в относительно безопасном для нас Тихом океане, а прямо у берегов Европы.
Читайте также: NASA показало фотографию огромного айсберга
В Антарктиде тоже ситуация вызывает тревогу. На ледовом материке скорость таяния льдов также увеличивается, вместо ледников образуются целые ледниковые озера. При сохранении нынешней скорости таяния антарктических льдов все льды Антарктики могут растаять уже через несколько десятилетий. Это приведет к подъему уровня воды в мировом океане на 60 метров. Будут затоплены десятки прибрежных городов, в том числе европейских и американских столиц. Глобальные климатические изменения приведут к резкому повышению количества стихийных бедствий – ураганов, цунами и наводнений. Многократно усилятся различные эпидемии, что приведет к гибели миллионов людей.
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