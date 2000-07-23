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Ученые расшифровали язык дельфинов

Ученые расшифровали язык дельфиновУченый планирует продолжать исследования.

Американский нейрофизиолог Джон Лилли 21 июля сделал заявление, что ему удалось расшифровать некоторую часть языка дельфинов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Джон Лилли первым доказал, что дельфины общаются свистящим звуком, произносящимся на импульсивно-тональных сигналах.

Также он заявил, что тональность сигнал формируется в первые месяцы после рождения и остаётся уникальным до конца жизни.

Общение проходит с помощью сигналов, включающих в себя различной сложности звуки, также в ходе расшифровки не обошлось без помощи ведущих лингвистов страны, в частности Светланы Бурдак.

Ученый и дальше планирует продолжать исследования в этой области и однажды выпустить приложение, которое будет работать по принципу Google Translate.

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Напоминаем, что 23 июля празднуется всемирный день защиты дельфинов и китов, во время которого ведущие защитники животных обращают внимание общественности на важность сохранения популяции этих млекопитающих, а также проблемы загрязнения морей и океанов.
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 Теги: дельфин, Ученые

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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