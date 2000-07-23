Раздел: Невероятное
Ученые расшифровали язык дельфинов
Ученый планирует продолжать исследования.
Американский нейрофизиолог Джон Лилли 21 июля сделал заявление, что ему удалось расшифровать некоторую часть языка дельфинов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Джон Лилли первым доказал, что дельфины общаются свистящим звуком, произносящимся на импульсивно-тональных сигналах.
Также он заявил, что тональность сигнал формируется в первые месяцы после рождения и остаётся уникальным до конца жизни.
Общение проходит с помощью сигналов, включающих в себя различной сложности звуки, также в ходе расшифровки не обошлось без помощи ведущих лингвистов страны, в частности Светланы Бурдак.
Ученый и дальше планирует продолжать исследования в этой области и однажды выпустить приложение, которое будет работать по принципу Google Translate.
Читайте также: Ученым удалось разгадать язык дельфинов
Напоминаем, что 23 июля празднуется всемирный день защиты дельфинов и китов, во время которого ведущие защитники животных обращают внимание общественности на важность сохранения популяции этих млекопитающих, а также проблемы загрязнения морей и океанов.
Американский нейрофизиолог Джон Лилли 21 июля сделал заявление, что ему удалось расшифровать некоторую часть языка дельфинов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Джон Лилли первым доказал, что дельфины общаются свистящим звуком, произносящимся на импульсивно-тональных сигналах.
Также он заявил, что тональность сигнал формируется в первые месяцы после рождения и остаётся уникальным до конца жизни.
Общение проходит с помощью сигналов, включающих в себя различной сложности звуки, также в ходе расшифровки не обошлось без помощи ведущих лингвистов страны, в частности Светланы Бурдак.
Ученый и дальше планирует продолжать исследования в этой области и однажды выпустить приложение, которое будет работать по принципу Google Translate.
Читайте также: Ученым удалось разгадать язык дельфинов
Напоминаем, что 23 июля празднуется всемирный день защиты дельфинов и китов, во время которого ведущие защитники животных обращают внимание общественности на важность сохранения популяции этих млекопитающих, а также проблемы загрязнения морей и океанов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
570
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
Оставьте свой комментарий