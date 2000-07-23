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Раздел: Невероятное  
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Британка поделилась последствиями укуса редкой мухи

Британка поделилась последствиями укуса редкой мухи Мухи, нападающие на людей и животных, встречаются все чаще.

55-летняя британка еле выжила после укусов мух-вампиров, которые начали атаковать население страны. Одно насекомое четыре раза укусило женщину, через несколько минут жертва почувствовала, что теряет сознание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно рассказам мужа героини истории, пострадавшая испытывала жутчайшее удушье и слабость. Ноги и руки вмиг распухли, из-за чего пришлось даже снять обручальное кольцо. Как оказалось, позже, женщина пострадала от мух-вампиров, являющихся переносчиками чумы.

Экологи заявили, что, если сейчас не прибегнуть к экстренным мерам по уничтожению мух, вся Великобритания может пострадать от чумы. Ученым уже поступил приказ о разработке эффективной вакцины.

Более недели женщина лежала в больнице, избавляясь от сыпи, головокружения, удуший и других симптомов. За несколько дней вес британки уменьшился на три килограмма. Сейчас врачи восстанавливают её прежнее состояние при помощи антибиотиков и антигистаминных препаратов.

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Лекарства, которое бы уничтожило вирус, на данный момент нет. Пациенты после лечения нередко продолжают испытывать часть симптомов. Врачам пока что приходится спасать людей антибиотиками широкого спектра действия, что негативно влияет на организм в целом.
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 Теги: британка, муха, укус

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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