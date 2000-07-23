Британка поделилась последствиями укуса редкой мухи

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Британка Джессика Керфи является настоящим медицинским феноменом, так как у неё никогда не бывает похмельного синдрома. Тайна такого удивительного явления кроется в том, что у девушки четыре почки. Биологическая аномалия была обнаружены после того, как парень британки доставил её в больницу из-за сильных болей в правом боку.