Раздел: Невероятное
В Польше рассказали об излюбленной деревне инопланетян
В этом населенном пункте не раз видели пришельцев.
В Люблинском воеводстве Польши, недалеко от города Ополе-Любельске, есть небольшая деревня Эмильцин, в которой инопланетяне побывали уже дважды, и не просто побывали, а, как говорится, серьезно отметились здесь - настолько, что в честь их даже поставили памятник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Первое посещение датируется маем 1978 года. Рано утром погожего весеннего дня 71-летний крестьянин Jan Wolski (пан Вольский) ехал на гужевой повозке по проселочной дороге, как вдруг заметил двух странно одетых людей – в темных комбинезонах. Незнакомцы были небольшого роста, не больше полутора метра. Когда повозка Яна поравнялась с ними, они легко (без приглашения) запрыгнули на нее и стали жестами показывать крестьянину, чтобы он ехал туда-то.
Позднее, рассказывая все это уфологу Збигневу Блани, который проводил расследование данного происшествия (отчет опубликован в журнале «Пшекруй», 1978 год), Ян Вольский с удивлением вспомнит, что он отчего-то повиновался незнакомцам беспрекословно, словно они его приворожили. Может, своим видом, потому что лицом были зелены и глаза у них были узкие, как у китайцев.
Незнакомцы привели повозку к какому-то странному «автобусу», который парил над верхушками берез. С помощью «платформы на веревочках» Яна подняли в этот автобус, который был почти пустым (ни приборов управления, ни каких-то кабин или отсеков), даже без окон, обследовали посредством загадочного прибора в виде двух блюдец, попробовали угостить странной едой в виде сосулек (крестьянин отказался), а затем отпустили.
Вернувшись в деревню, Ян сообщил о случившемся своим сыновьям, которые тут же отправились посмотреть на «летающий автобус», однако его уже не было, только следы на примятой траве и странные разбегающиеся во все стороны тропинки. Однако НЛО в это день видел еще один человек – шестилетний мальчуган Адась из соседнего имения, который в это время играл во дворе.
С его слов выходило, что странный самолет летел медленно и очень низко, и в открытую то ли дверь, то ли окно на мальчика смотрел «военный с зеленым лицом»…
В 2005 году, когда о пришельцах стали говорить уже в открытую, не боясь преследований со стороны властей и того, что тебя посчитают за сумасшедшего, в деревне Эмильцин был поставлен даже памятник в честь этого случая. Надпись на нем гласит, что в мае 1978 года здесь приземлился НЛО, но истина эта должна удивить жителей в будущем.
И она на самом деле удивила, правда, не совсем жителей Эмильцина, а туристов, которые близ этой деревни натолкнулись в 2016 году на НЛО, вокруг которого суетились пришельцы. Эта встреча не была столь дружеской, как в случае с Яном Вольским, зато современные технические средства позволили очевидцам все это снять на видео.
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Видеосвидетельство того загадочного столкновения в лесу мы вам и предлагаем посмотреть в заключении. Правда, в этом материале нет стольких подробностей, как в случае с Jan Wolski и его встречи с инопланетянами в 1978 году, зато видео вполне впечатляет. Оно вызвало не просто большой интерес у пользователей Сети интернет, но и множество комментариев, некоторые из которых поражают не меньше, чем сам ролик.
В Люблинском воеводстве Польши, недалеко от города Ополе-Любельске, есть небольшая деревня Эмильцин, в которой инопланетяне побывали уже дважды, и не просто побывали, а, как говорится, серьезно отметились здесь - настолько, что в честь их даже поставили памятник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Первое посещение датируется маем 1978 года. Рано утром погожего весеннего дня 71-летний крестьянин Jan Wolski (пан Вольский) ехал на гужевой повозке по проселочной дороге, как вдруг заметил двух странно одетых людей – в темных комбинезонах. Незнакомцы были небольшого роста, не больше полутора метра. Когда повозка Яна поравнялась с ними, они легко (без приглашения) запрыгнули на нее и стали жестами показывать крестьянину, чтобы он ехал туда-то.
Позднее, рассказывая все это уфологу Збигневу Блани, который проводил расследование данного происшествия (отчет опубликован в журнале «Пшекруй», 1978 год), Ян Вольский с удивлением вспомнит, что он отчего-то повиновался незнакомцам беспрекословно, словно они его приворожили. Может, своим видом, потому что лицом были зелены и глаза у них были узкие, как у китайцев.
Незнакомцы привели повозку к какому-то странному «автобусу», который парил над верхушками берез. С помощью «платформы на веревочках» Яна подняли в этот автобус, который был почти пустым (ни приборов управления, ни каких-то кабин или отсеков), даже без окон, обследовали посредством загадочного прибора в виде двух блюдец, попробовали угостить странной едой в виде сосулек (крестьянин отказался), а затем отпустили.
Вернувшись в деревню, Ян сообщил о случившемся своим сыновьям, которые тут же отправились посмотреть на «летающий автобус», однако его уже не было, только следы на примятой траве и странные разбегающиеся во все стороны тропинки. Однако НЛО в это день видел еще один человек – шестилетний мальчуган Адась из соседнего имения, который в это время играл во дворе.
С его слов выходило, что странный самолет летел медленно и очень низко, и в открытую то ли дверь, то ли окно на мальчика смотрел «военный с зеленым лицом»…
В 2005 году, когда о пришельцах стали говорить уже в открытую, не боясь преследований со стороны властей и того, что тебя посчитают за сумасшедшего, в деревне Эмильцин был поставлен даже памятник в честь этого случая. Надпись на нем гласит, что в мае 1978 года здесь приземлился НЛО, но истина эта должна удивить жителей в будущем.
И она на самом деле удивила, правда, не совсем жителей Эмильцина, а туристов, которые близ этой деревни натолкнулись в 2016 году на НЛО, вокруг которого суетились пришельцы. Эта встреча не была столь дружеской, как в случае с Яном Вольским, зато современные технические средства позволили очевидцам все это снять на видео.
Читайте также: Британка поделилась последствиями укуса редкой мухи
Видеосвидетельство того загадочного столкновения в лесу мы вам и предлагаем посмотреть в заключении. Правда, в этом материале нет стольких подробностей, как в случае с Jan Wolski и его встречи с инопланетянами в 1978 году, зато видео вполне впечатляет. Оно вызвало не просто большой интерес у пользователей Сети интернет, но и множество комментариев, некоторые из которых поражают не меньше, чем сам ролик.
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