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Раздел: Невероятное  
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Уфолог показал, как пришельцы маркируют похищенных людей

Уфолог показал, как пришельцы маркируют похищенных людей По словам мужчины, инопланетяне оставляют на теле специальное клеймо.

Согласно заявлению уфологов, инопланетяне регулярно похищают людей, притом не любых, а только верующих. Они необходимы для проведения энергетических ритуалов, так как считаются наиболее энергетически насыщенными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Подтверждает слова специалистов итальянец Маурицио Кавалло. На протяжении сорока лет он пытается доказать, что был похищен инопланетянами, но люди ни в какую не хотят отходить от своих стереотипов.

Когда гуманоиды возвращают людей на землю, то оставляют специальные опознавательные знаки. Они необходимы, чтобы не забрать человека во второй раз.

Некоторых очевидцев, если верить их рассказам, соединяли со странными головастыми созданиями. По возвращении многих вещей люди не помнили: им попросту стерли память. Доказательством пребывания на летающей тарелке могло послужить только то самое клеймо.

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Десятилетние исследования ученых показали, что у похищенных людей кардинально меняется восприятие мира, формируются ложные воспоминания. У пострадавших возникает непреодолимое желание отомстить пришельцам.
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 Теги: пришельцы, похищение, клеймо

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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