Раздел: Невероятное
Американский врач с уникальной способностью рассказал свою историю
Мужчина физически ощущает боль других людей.
Врач из США Джоэл Салинас обладает феноменом зеркального прикосновения, называемым в медицине синестезией. С детства мальчик умел чувствовать ощущения других людей, как собственные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
«По сути, это сбой в проводке моего мозга, потому что я физически чувствую то же, что и другие люди. К примеру, если вы задыхаетесь от недостатка воздуха, я тоже задыхаюсь, если у вас паническая атака, у меня тоже», — рассказал Джоэл.
Синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведёт к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Человек, который сообщает о подобном опыте — синестет.
Феномен синестезии проявлялся с детства. Врач вспоминает, что в школе красил буквы в разные цвета, а звон колокола казался синим или жёлтым. Такой подход помогал школьнику лучше ориентироваться в правописании. Однако с математикой было труднее.
«Не воспринимал сложение интуитивно. Моя цифра 2 казалась красным человеком, имеющим детей, а 4 была дружелюбным парнем голубого цвета. Как в таком случае два плюс два равно четырём?» — недоумевал мальчик.
Сверстники избегали необычного ребёнка, тем более что мальчик постоянно стремился кого-нибудь обнять. Прикосновение к людям давало Джоэлу ощущение тепла и спокойствия. В итоге он остался один, а друзей заменил телевизор.
«Когда Дорожный бегун (герой мультфильма) высовывал свой язык, я ощущал, будто высунул свой. Когда Койот попадал под грузовик, я чувствовал и это», — вспоминает мальчик, как феномен превращал просмотр мультфильмов в увлекательное путешествие.
В подростковом возрасте Джоэл понял, что когда люди выздоравливают, ему тоже становится лучше. Поэтому решил стать врачом.
В медицинском училище он столкнулся с травмами и болью, когда наблюдал за подростком на операционном столе. Ощущал надрез, сделанный человеку на животе, а затем увидел внутренние органы мальчика и скорчился от боли.
«Пациенту делали массаж сердца, и я ощущал сжатие в грудной клетке, как будто это моё тело. Примерно через 30 минут он умер, и я почувствовал опустошение, после чего добежал до ванны и меня вырвало... Испытал полное отсутствие физических ощущений. Это было ужасно. Будто я находился в комнате с громко жужжащим кондиционером — и вдруг его выключили», — описал ощущения Джоэл после смерти пациента.
После этого случая мужчина решил защищать себя и не реагировать так открыто. Джоэл заметил, что ощущения были наиболее яркими, если он был удивлён, или человек имел с ним физическое сходство.
«Я сосредотачивался, глядя на рукав или воротник пациента», — врач взял за правило не смотреть в глаза.
Джоэл работает невропатологом в больнице Массачусетса и в Гарвардской медицинской школе. Его способности помогли спасти немало пациентов. В апреле 2018 года врач выпустил третью книгу о синестезии. По его мнению, феномен нельзя считать психическим расстройством. Эта способность встречается у двух человек из ста.
Несмотря на сложности, возникающие от зеркального прикосновения, Джоэл уже не представляет жизни без этого дара.
«Не считаю синестезию благом или проклятием, поскольку это может быть и то, и другое. Но не представляю жизнь без неё, потому что тогда я не был бы тем, кто есть», — говорит врач.
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Учёные считают, что люди рождаются со способностью зеркального прикосновения. Недавнее исследование показало, что младенцы ассоциируют разные формы с разными цветами. Однако с возрастом мозг устраняет ненужные связи, и синестезия исчезает.
Врач из США Джоэл Салинас обладает феноменом зеркального прикосновения, называемым в медицине синестезией. С детства мальчик умел чувствовать ощущения других людей, как собственные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
«По сути, это сбой в проводке моего мозга, потому что я физически чувствую то же, что и другие люди. К примеру, если вы задыхаетесь от недостатка воздуха, я тоже задыхаюсь, если у вас паническая атака, у меня тоже», — рассказал Джоэл.
Синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведёт к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Человек, который сообщает о подобном опыте — синестет.
Феномен синестезии проявлялся с детства. Врач вспоминает, что в школе красил буквы в разные цвета, а звон колокола казался синим или жёлтым. Такой подход помогал школьнику лучше ориентироваться в правописании. Однако с математикой было труднее.
«Не воспринимал сложение интуитивно. Моя цифра 2 казалась красным человеком, имеющим детей, а 4 была дружелюбным парнем голубого цвета. Как в таком случае два плюс два равно четырём?» — недоумевал мальчик.
Сверстники избегали необычного ребёнка, тем более что мальчик постоянно стремился кого-нибудь обнять. Прикосновение к людям давало Джоэлу ощущение тепла и спокойствия. В итоге он остался один, а друзей заменил телевизор.
«Когда Дорожный бегун (герой мультфильма) высовывал свой язык, я ощущал, будто высунул свой. Когда Койот попадал под грузовик, я чувствовал и это», — вспоминает мальчик, как феномен превращал просмотр мультфильмов в увлекательное путешествие.
В подростковом возрасте Джоэл понял, что когда люди выздоравливают, ему тоже становится лучше. Поэтому решил стать врачом.
В медицинском училище он столкнулся с травмами и болью, когда наблюдал за подростком на операционном столе. Ощущал надрез, сделанный человеку на животе, а затем увидел внутренние органы мальчика и скорчился от боли.
«Пациенту делали массаж сердца, и я ощущал сжатие в грудной клетке, как будто это моё тело. Примерно через 30 минут он умер, и я почувствовал опустошение, после чего добежал до ванны и меня вырвало... Испытал полное отсутствие физических ощущений. Это было ужасно. Будто я находился в комнате с громко жужжащим кондиционером — и вдруг его выключили», — описал ощущения Джоэл после смерти пациента.
После этого случая мужчина решил защищать себя и не реагировать так открыто. Джоэл заметил, что ощущения были наиболее яркими, если он был удивлён, или человек имел с ним физическое сходство.
«Я сосредотачивался, глядя на рукав или воротник пациента», — врач взял за правило не смотреть в глаза.
Джоэл работает невропатологом в больнице Массачусетса и в Гарвардской медицинской школе. Его способности помогли спасти немало пациентов. В апреле 2018 года врач выпустил третью книгу о синестезии. По его мнению, феномен нельзя считать психическим расстройством. Эта способность встречается у двух человек из ста.
Несмотря на сложности, возникающие от зеркального прикосновения, Джоэл уже не представляет жизни без этого дара.
«Не считаю синестезию благом или проклятием, поскольку это может быть и то, и другое. Но не представляю жизнь без неё, потому что тогда я не был бы тем, кто есть», — говорит врач.
Читайте также: Уфолог показал, как пришельцы маркируют похищенных людей
Учёные считают, что люди рождаются со способностью зеркального прикосновения. Недавнее исследование показало, что младенцы ассоциируют разные формы с разными цветами. Однако с возрастом мозг устраняет ненужные связи, и синестезия исчезает.
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