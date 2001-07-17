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На орбите Луны может появиться станция NASA

На орбите Луны может появиться станция NASAРеализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний.

NASA намерено к середине 2020-х годов создать на орбите Луны станцию, где постоянно будут находиться астронавты.

Такая станция станет своего рода шлюзом, который сделает регулярные пилотируемые миссии на Луну более осуществимыми для NASA, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

NASA работает с компаниями частного сектора наподобие Moon Express, планируя отправить на естественный спутник Земли робот с инструментами для научных исследований уже в 2019 году. Однако, Боб Ричардс считает, что люди смогут закрепиться на Луне в ближайшие годы.

Росту интереса к Луне предшествовала директива президента США Дональда Трампа от декабря 2017 года: агентство должно вновь отправить астронавтов на Луну, где не было пилотируемой американской миссии после Аполлона-17.

Планируемая космическая станция NASA не сможет отправлять астронавтов на поверхность Луны без посадочного устройства. Такой модуль может быть создан коммерческими или международными партнерами NASA, такими, как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

В мае Безос изложил свой план создания лунной базы - с помощью или без помощи NASA. А недавно Израиль объявил о своем намерении посадить миссию на Луну с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Недавнее открытие источников воды на Луне также облегчило бы создание космической станции.

Напомним, на днях человечество отмечало 49 годовщину высадки на Луне. 20 июля 1969 астронавты с миссии Аполлон 11 стали первыми людьми, который покорили один из ближайших космических объектов. Работа над разными миссиями на Луну продолжалась еще три года, и последний раз, когда нога человека ступала на поверхность единственного земного спутника был в 1972 году.

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Причина прекращения миссий – урезание бюджета. В перерасчете на нынешний курс, бюджет миссий Аполлон составил около $120 млрд. Современный же годовой бюджет всего NASA составляет до $20 млрд (хотя бюджет на американские вооружения достигает около $600 млрд).
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 Теги: NASA, станция, Луна

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Сегодня, 09:33 » Автор: Богдан Процив
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