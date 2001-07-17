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Раздел: Невероятное  
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Глобальное потепление вызовет волну самоубийств

Глобальное потепление вызовет волну самоубийств Рост температур сильнее всего затронет людей, склонных к суицидальным настроениям.

Дальнейший рост температур на Земле заметно повысит число самоубийств на территории США и Мексики, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

"Мы уже несколько десятилетий изучаем то, как потепления влияют на насилие и конфликты. Все указывает на то, что частота войн повышается в те времена, когда на Земле царят жара и засуха. Теперь мы у нас есть свидетельства и того, что высокие температуры влияют на желание человека оборвать не только чужую, но и свою жизнь", — заявил Соломон Сян (Solomon Hsiang) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Как отмечал академик Игорь Мохов в интервью РИА "Новости", частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Сян и его коллеги пришли к выводу, что этот процесс сильнее всего затронет людей, склонных к суицидальным настроениям, изучив то, как несколько десятков тысяч жителей США и Мексики реагируют на резкие повышения и понижения температур, проанализировав их сообщения в Twitter и других социальных сетях.

Изучив более 600 миллионов сообщений, ученые обнаружили, что при наступлении волн жары или просто высоких температур в социальных сетях начинали чаще появляться сообщения, связанные с депрессией, одиночеством и суицидальными настроениями. В среднем, их число повышалось на 0,7% при повышении среднемесячных температур на 1%.

Рост популярности подобных сообщений, как отмечают климатологи, был неотрывно связан с повышением числа реальных самоубийств в этих двух странах, на чью долю приходится 7% суицидов по всей Земле.

Если глобальное потепление будет продолжаться с текущей скоростью, то тогда частота самоубийств в США и в Мексике вырастет на 1,5 и 2,3% уже к середине текущего столетия, или 40 тысяч дополнительных суицидов каждый год. По словам Сяна, это эквивалентно приросту в числе самоубийств, которые типично наблюдаются во время экономических кризисов или сильных социальных перемен.

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Что интересно, анализ статистики за последние 20 лет показывает, что частота самоубийств не зависит от температуры воздуха в помещениях, где ее могут снижать кондиционеры, а только от погоды на улице. Как считают ученые, это говорит о том, что жара может менять отношение человека к смерти и заставлять его меньше ценить себя и жизнь окружающих, чем в более прохладных условиях.
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 Теги: самоубийство, Глобальное потепление

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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