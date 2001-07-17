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Раздел: Невероятное  
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Землю накроет сильный магнитный шторм

Землю накроет сильный магнитный штормНа Земле произойдет сильный магнитный шторм в 5%.

Утром 24 июля на планету обрушится магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута имени Лебедева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

Согласно прогнозу сотрудников лаборатории, завтра в 6:00 на Земле начнется магнитная буря уровня G1, что по пятибалльной шкале классифицируется как слабая буря.

Кроме того, специалисты предупредили, что 24 июля на Земле произойдет сильный магнитный шторм в 5%.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, эта буря станет первой в июле 2018 года. В июне ее сотрудники прогнозировали слабые возмущения геомагнитного поля 18-го, 27-го и 28-го числа.

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В середине марта на Земле произошли три магнитные бури подряд. Две из них были слабыми, а одна — умеренной.
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 Теги: Земля, магнитный шторм

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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