Раздел: Невероятное
Землю накроет сильный магнитный шторм
На Земле произойдет сильный магнитный шторм в 5%.
Утром 24 июля на планету обрушится магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута имени Лебедева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
Согласно прогнозу сотрудников лаборатории, завтра в 6:00 на Земле начнется магнитная буря уровня G1, что по пятибалльной шкале классифицируется как слабая буря.
Кроме того, специалисты предупредили, что 24 июля на Земле произойдет сильный магнитный шторм в 5%.
По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, эта буря станет первой в июле 2018 года. В июне ее сотрудники прогнозировали слабые возмущения геомагнитного поля 18-го, 27-го и 28-го числа.
Читайте также: Ученые рассказали, когда Землю накроет следующая магнитная буря
В середине марта на Земле произошли три магнитные бури подряд. Две из них были слабыми, а одна — умеренной.
Утром 24 июля на планету обрушится магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута имени Лебедева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
Согласно прогнозу сотрудников лаборатории, завтра в 6:00 на Земле начнется магнитная буря уровня G1, что по пятибалльной шкале классифицируется как слабая буря.
Кроме того, специалисты предупредили, что 24 июля на Земле произойдет сильный магнитный шторм в 5%.
По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, эта буря станет первой в июле 2018 года. В июне ее сотрудники прогнозировали слабые возмущения геомагнитного поля 18-го, 27-го и 28-го числа.
Читайте также: Ученые рассказали, когда Землю накроет следующая магнитная буря
В середине марта на Земле произошли три магнитные бури подряд. Две из них были слабыми, а одна — умеренной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
25
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
Оставьте свой комментарий