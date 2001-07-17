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Hubble опубликовал фото «большой сестры» нашей галактики

Hubble опубликовал фото «большой сестры» нашей галактикиГалактика является большей копией Млечного пути.

Галактика NGC 6744 из созвездия Павлина фактически является большей копией нашей галактики Млечный Путь с большим количеством звезд внутри. Внутри NGC 6744 недавно взорвалась сверхновая звезда.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Сайт телескопа Hubble опубликовал фото «большой сестры» нашей галактики - NGC 6744, располагающейся в созвездии Павлина. Астрономы отмечают, что эта галактика является большей копией Млечного пути, так как недавно внутри нее произошел взрыв сверхновой звезды. Из-за взрыва происходит выброс большого количества энергии, из которой образуется газовая туманность. Причем туманность расширяется даже спустя некоторое время после взрыва.

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Похожая большая вспышка в «большой сестре» Млечного Пути была замечена учеными в 2005 году. Уже тогда специалисты заметили чрезвычайную похожесть этой галактики на нашу, если не считать того, что она больше Млечного пути в два раза и в ней больше звезд. То, что в галактике подобного типа астрономы нашли сверхновую звезду, послужило подтверждением теории, согласно которой сверхновые возникают исключительно спиральных галактиках.
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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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